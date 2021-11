Black Friday 2021: promoção na Americanas e Amazon

Veja as ofertas especiais antecipadas da Amazon e do grupo Americanas, que também inclui o Submarino e Shoptime, antes do dia oficial da Black Friday, que acontece nesta sexta-feira (26/11)

Apesar da Black Friday acontecer sempre na última sexta-feira de novembro, estando marcada este ano para o dia 26 de novembro (26/11), algumas empresas investem o mês inteiro em descontos especiais, intensificando na semana em que acontece o dia oficial de ofertas.

Confira detalhes de como está funcionando as ofertas antecipadas da Amazon e do grupo Americanas, que inclui o Submarino e Shoptime

Black Friday 2021: Americanas S.A

O grupo Americanas S.A., dono da Americanas.com, Lojas Americanas, Submarino e Shoptime, também está com ações antecipando a Black Friday.

Americanas

A Americanas mantém ofertas diárias com descontos de Black Friday no aplicativo, no site ou nas lojas físicas, além de produtos com pelo menos 50% de cashback com pagamento feito por meio do super app Ame Digital, que tem parceria com mais de 3 milhões de parceiros na campanha “Super App Friday Ame”.

A 'Ame Digital' tem mais ações promocionais, como o pagamento com o cartão de crédito Ame. Ao pagar com esta opção, a Ame oferece cashbacks exclusivos e parcelamento em até 24x sem juros em compras realizadas nas mais de 1.700 lojas físicas da Americanas. Em seguros e planos, a Ame vai oferecer até 40% de cashback nas contratações do seguro residencial e celular e do plano odontológico e assistência pet.

Submarino

A “Esquenta Sub Friday” do Submarino está oferecendo descontos de até 70% em produtos nas categorias de livros, games, tech e outros. Além disso, todo dia tem um cupom de até R$ 300 OFF para uso exclusivo de compras no aplicativo.

Shoptime

O Shoptime está oferecendo até 80% de desconto em produtos e até 50% de cashback em pagamentos feitos por meio do super app Ame Digital. O frete grátis também está garantido em diversos produtos no aplicativo durante todo o mês de novembro.

Black Friday 2021: Amazon

A Amazon está com descontos antecipados de até 60% em promoções especiais diárias válidas em mais de 20 segmentos, além dos 'cupons do dia' com ofertas exclusivas no aplicativo da empresa que duram 24h. Os pagamentos podem ser feitos em até 10x sem juros, e em até 12x para dispositivos Amazon.

São descontos de até 60% em eBooks; até 50% em Livros; até 30% em Papelaria, Jardim e Piscina, Ferramentas e Construção, Eletrônicos, Cozinha; até 25% em Pet Shop, produtos da rotina, DVD e Blu-ray de Heróis, CD e Vinil de Rock, Pop e Música Brasileira, Beleza, Alimentos e Bebidas; até 20% na Loja de Bebê, DVD e Blu-ray de Romance, Casa, Cervejas, Vinhos e Destilados e Informática; e até 15% em Brinquedos

Os assinantes do Amazon Prime possuem frete grátis para todo o Brasil em produtos elegíveis, sem valor mínimo de compra, além de acesso a ofertas exclusivas todos os dias. Os clientes Prime também contam com entregas em até dois dias em 700 cidades e em um dia para mais de 50 cidades.

O frete também será grátis para os consumidores que realizarem a primeira compra no site para produtos enviados pela Amazon. Os demais clientes contam com entrega gratuita nas compras acima de R$ 99 em livros e acima de R$ 149 nos produtos enviados pela Amazon.

