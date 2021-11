Black Friday: como comprar passagens aéreas baratas

O mês de novembro pode ser ótimo para quem deseja viajar de avião. Agências de turismo e companhias aéreas prometem bons descontos para quem comprar no dia 26 de novembro, dia que começa a Black Friday no Brasil

Com a Black Friday 2021, a expectativa para quem deseja viajar de avião é grande e as promoções serão lançadas pelas empresas na última sexta-feira de novembro, dia 26 (26/11), dia da Black Friday no Brasil. Quem quiser organizar um passeio, ou mesmo viajar de última hora gastando menos, a data pode ser o momento ideal para fazer isso.



Em alguns sites de viagens, como Decolar.com, as promoções serão lançadas alguns dias antes da data oficial do evento. O dia exato não foi divulgado pela empresa.

Sobre o assunto Black Friday: quando começa e dicas para não ser enganado

Black Friday: o que vale a pena comprar?

Black Friday: preço de iPhone nas principais lojas semanas antes da data

Black Friday: preço de celulares da Xiaomi semanas antes da data

Black Friday: preço de celulares da Samsung semanas antes da data

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para quem deseja obter descontos reais, é necessário começar a pesquisar os preços das passagens aéreas para os destinos preferidos. Assim, o comprador não corre o risco de ser enganado por ofertas que não valham a pena. Caso não queira perder nenhuma promoção, visite regularmente os sites de empresas aéreas, agências de turismo e buscadores de passagens de avião para obter bilhetes com os melhores preços.

Para saber como é estabelecido os preços de bilhetes aéreos e obter descontos na hora de adquirir os tíquetes, O POVO elencou 13 dicas para economizar na compra de passagens de avião. Veja algumas:

Utilize sites que comparam preços

Utilize a aba de navegação anônima

Pesquise e compre com antecedência

Tenha mais de uma opção de destino

Saiba como por em prática essas e outras dicas de como comprar passagens aéreas baratas.

Utilize sites que comparam preços

Tags