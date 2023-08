Saboeiro

Filhote de gato-mourisco é resgatado pela Polícia Militar em Saboeiro

Filhote de gato-mourisco, animal selvagem e ameaçado de extinção, foi encontrado por morador do município de Saboeiro no sábado, 28, sendo resgatado por equipes do Batalhão de Policiamento do Meio Ambiente (BPMA) no domingo, 29