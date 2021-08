Filhote de gato-mourisco é resgatado pela Polícia Militar em Saboeiro

Filhote de gato-mourisco, aninal selvagem e ameaçado de extinção, foi encontrado por morador do município de Saboeiro no sábado, 28, sendo resgatado por equipes do Batalhão de Policiamento do Meio Ambiente (BPMA) no domingo, 29

Um filhote de gato-mourisco, animal selvagem e ameaçado de extinção no Nordeste, foi resgatado na manhã desse domingo, 29, por equipes do Batalhão de Policiamento do Meio Ambiente (BPMA) da Polícia Militar do Ceará (PMCE). O resgate do mamífero aconteceu na zona rural do município de Saboeiro, na Área Integradas de Segurança 21 (AI 21) do Estado, a 441,7 km de Fortaleza.

Um morador do município informou que havia encontrado um felino e o levado para a sua casa no sábado, 28, avisando à composição logo em seguida. Após isso, uma equipe se dirigiu ao endereço da residência informada a fim de conferir a espécie do animal. O mamífero se tratava de um gato-mourisco, animal selvagem típico do Nordeste brasileiro.

O animal foi resgatado na manhã desse domingo, 29, sendo entregue aos cuidados da bióloga da Biodiverse, localizada no Craro. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) foi responsável por autorizar a entrega do filhote. Dessa forma, o animal resgatado ficará temporariamente no local, até o traslado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Pernambuco.

Contribuição da população

Quando a população encontrar animais silvestres, o recomendado pela PMCE é que o número 190 seja acionado. Os militares do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente realizam o resgate, encaminhando o animal de forma devida para um local seguro.



