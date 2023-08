Agricultor é morto a facadas em Saboeiro; filho da vítima é principal suspeito

O homem, que tinha passagem na Polícia por tentativa de homicídio, foi encontrado morto em uma via pública com marcas da violência

Crédito: Reprodução/getangelstudios via freepik

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o filho da vítima, que não teve o nome revelado pela Polícia, é o principal suspeito do crime.

Um homem foi encontrado morto na noite dessa segunda-feira, 14, em Saboeiro , município localizado no Sertão dos Inhamuns, a cerca de 441 km de Fortaleza . O agricultor, identificado apenas como "Caçula", 59, foi achado em uma via pública da cidade, com marcas de facadas pelo corpo.

Equipes da Polícia Militar (PMCE) e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foram enviadas ao local para averiguar as causas do crime, até o momento classificado como doloso, quando há intenção de matar.

As investigações seguem a cargo da Delegacia Regional de Iguatu, unidade da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) responsável pela região.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia de Iguatu: (88) 3581 0307