Veja os seis açudes que sangraram no Ceará em 2022

Na região do Sertão Central e Inhamuns, três açudes estão com mais de 70% da capacidade

A barragem do açude Ubaldinho, no Cedro, se rompeu neste domingo, 13. No sábado, o Caldeirões, em Saboeiro, no Centro-Sul do Ceará, atingiu sua capacidade máxima. Também no sábado, em Várzea Alegre, após fortes chuvas, algumas barragens localizadas no entorno do reservatório também receberam um grande volume de água e tiveram as barreiras de contenção rompidas devido à forma da correnteza. De acordo com a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh), são seis reservatório que já sangraram no Estado em 2022.



Na macrorregião do Sertão Central e Inhamuns, divisão usada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o Caldeirões foi o primeiro açude a sangrar. Outros três têm nível acima de 70%: Faé, em Quixelô, Pau Preto, em Potengi, e Barragem do Batalhão, em Crateús.

Os outros cinco açudes sangrando no Ceará são Tijuquinha, em Baturité; Ubaldinho, em Cedro; Quandú, em Itapipoca; Rosário, em Lavras da Mangabeira; e Germinal, em Palmácia.

Ao todo, são 24 açudes com 70% ou mais da capacidade, em todo o Ceará. Cerca de 70 reservatórios, porém, estão com 30% ou menos da água que comportam, sendo 37 com menos de 10%.

