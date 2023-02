Foragido do sistema prisional cearense é recapturado em Saboeiro

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) recapturou, na madrugada deste sábado, 11, um homem de 41 anos, condenado por integrar e chefiar uma organização criminosa em 2019. O foragido do sistema prisional cearense foi localizado com uma espingarda e um documento falso na cidade de Saboeiro, a 441,7 km de Fortaleza.

A PC-CE, por meio do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD) da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, com o Departamento de Inteligência (DIP), realizava uma investigação para localizar Cosmo Machado de Oliveira, conhecido como “Alemão”. O investigado foi encontrado em um sítio na zona rural de Saboeiro.

Cosmo já possuía antecedentes por homicídio, tráfico de drogas e organização criminosa e lavagem de dinheiro. O foragido ainda tentou escapar pelos fundos, mas percebeu que o imóvel estava cercado de policiais civis e decidiu não oferecer resistência à prisão.

No imóvel, os policiais civis ainda localizaram uma espingarda calibre 12 municiada, dois celulares, um bloco de anotações e um documento de identidade falso.

O material e o suspeito foram conduzidos à Delegacia Regional de Iguatu, unidade plantonista da PC-CE, onde o preso foi autuado por posse irregular de arma de fogo e uso de documento falso. O homem foi colocado à disposição da Justiça.

