Começo do dia de São José tem pouca chuva no Ceará

Este sábado, 19 de março, teve poucos registros de chuva no Ceará entre a madrugada e a manhã. Os dados são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

A data, dia de São José, tem significado especial no Nordeste, e especificamente no Ceará - onde, por ser o santo padroeiro do Estado, é feriado. Diz-se que, caso chova em 19 de março, é o prenúncio de um ano com boas colheitas na agricultura.

Até o momento, porém, apenas parte do Estado tem motivos para comemorar. Desde as 7 horas de sexta, 18, até as 7 horas de sábado, somente 75 cidades do Ceará relataram à Funceme a ocorrência de chuvas. Isso representa menos da metade dos municípios cearenses.

Ao todo, 111 cidades do Ceará retornaram dados à Fundação, das quais 36 não registraram precipitações. Outros 73 municípios ainda não informaram os registros. Em relação aos postos de medição, 159 retornaram dados à Funceme. Destes, 112 registraram chuvas.

As maiores precipitações do Ceará foram em Granjeiro, na macrorregião do Cariri, e em São Gonçalo do Amarante (macrroregião Litoral do Pecém), ambas com 55 mm. Seis cidades tiveram acumulado acima de 40 mm, e dez apresentaram 30 mm ou mais.

Cidades com mais chuvas no Ceará em 19 de março

Granjeiro - 55 mm; São Gonçalo do Amarante - 55 mm; Tarrafas - 49 mm; Maranguape - 42 mm; Paraipaba - 41 mm; Crateús - 41 mm; Ipaumirim - 32 mm; Amontada - 32 mm; Farias Brito - 31,4 mm; Acopiara - 30 mm.

Funceme indica que pode haver chuvas até o fim do dia de São José



Com quase metade do dia por vir, a chuva ainda pode cair no restante do Ceará. A indicação da Funceme é que, ao longo do sábado, há chances de precipitação em todas as macrorregiões, com céu variando entre nublado e parcialmente nublado.

No período da tarde, todas as macrorregiões do Estado podem registrar precipitação. Isso não significa, porém, que choverá necessariamente em todos os municípios.

À noite, por sua vez, o acumulado deve ocorrer no Litoral Norte, no Litoral do Pecém, na Ibiapaba, no Sertão Central e Inhamuns, no Cariri e no Jaguaribe. Nas macrorregiões da faixa litorânea, da Ibiapaba e no Centro-sul do Ceará, a expectativa é que as chuvas sejam mais espalhadas entre as cidades.

Próximos dias também devem ter chuva no Ceará

A Funceme divulgou, também, a previsão do tempo para o domingo, 20, e a segunda-feira, 21. A proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) é o maior motivo das possibilidades de precipitação, mas fatores locais como temperatura e umidade também influenciam nas chances de chuva.

A ZCIT é um fenômeno natural, e principal causa de chuvas neste período do ano. Ela está se afastando do Ceará desde a terça-feira, 8 de março, mas ainda exerce influência sobre o clima local.

Assim como neste sábado, o domingo e a segunda-feira terão chances de chuva em todas as macrorregiões. O céu deve variar entre nublado e parcialmente nublado no Ceará.

No domingo, a chance de chuvas no Ceará estará em mais territórios durante a tarde. Confira abaixo a expectativa para todo o dia.

Chances de chuva no Ceará para o domingo, 20

Madrugada: macrorregiões da Faixa litorânea, do Maciço de Baturité, Cariri, Jaguaribe e do Sertão Central e Inhamuns;

macrorregiões da Faixa litorânea, do Maciço de Baturité, Cariri, Jaguaribe e do Sertão Central e Inhamuns; Manhã: macrorregiões da Faixa litorânea, do Maciço de Baturité, Cariri, Jaguaribe e do Sertão Central e Inhamuns;

macrorregiões da Faixa litorânea, do Maciço de Baturité, Cariri, Jaguaribe e do Sertão Central e Inhamuns; Tarde: todas as macrorregiões;

todas as macrorregiões; Noite: macrorregiões do Litoral Norte, do Jaguaribe, da Ibiapaba, do Cariri e do Sertão Central e Inhamuns.

Já na segunda-feira, embora também possa chover em todas as macrorregiões, isso deve ocorrer em momentos separados do dia. Confira abaixo.

Chances de chuva no Ceará para a segunda-feira, 21

Madrugada: macrorregiões do Litoral de Fortaleza, do Litoral do Pecém, do Maciço de Baturité, do Cariri e do Sertão Central e Inhamuns;

macrorregiões do Litoral de Fortaleza, do Litoral do Pecém, do Maciço de Baturité, do Cariri e do Sertão Central e Inhamuns; Manhã: macrorregiões do Litoral de Fortaleza, do Litoral do Pecém, do Maciço de Baturité;

macrorregiões do Litoral de Fortaleza, do Litoral do Pecém, do Maciço de Baturité; Tarde: macrorregiões do Litoral Norte, da Ibiapaba, do Sertão Central e Inhamuns e do Jaguaribe;

macrorregiões do Litoral Norte, da Ibiapaba, do Sertão Central e Inhamuns e do Jaguaribe; Noite: macrorregiões da Ibiapaba, do Jaguaribe, do Cariri e do Sertão Central e Inhamuns.

