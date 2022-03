Colisão entre carro e bicicleta deixa morto e ferido na CE-040; veja vídeo

O condutor do veículo se apresentou em um posto do Batalhão de Polícia (BPRE), momentos após o ocorrido. Foi realizado o teste do etilômetro e o resultado foi negativo para o consumo de bebida alcoólica

Dois ciclistas estavam passando pela CE-040, entre os municípios de Pindoretama e Aquiraz, e foram atingidos por um automóvel. Após o acidente, uma pessoa ficou ferida e a outra faleceu no local. O acidente de trânsito ocorreu na manhã desta sexta-feira, 18. Os nome das vítimas ainda não foi divulgado.

O condutor do veículo se apresentou a um posto do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), momentos após o ocorrido. Foi realizado o teste do etilômetro e o resultado foi negativo para o consumo de bebida alcoólica.

O homem foi conduzido até a Delegacia Metropolitana de Aquiraz, da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), onde foi ouvido e liberado. Um inquérito policial por portaria pelo crime de homicídio culposo no trânsito foi aberto para dar continuidade às investigações sobre o caso.



