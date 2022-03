Litorais Leste e Oeste do Ceará têm mar totalmente próprio para banho

Fora da Capital, as praias do Ceará estão totalmente próprias para banho neste sábado, 19. Os dados são da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace).

São 35 pontos de medição, dos quais um apresenta estado de alerta. Os outros 34 tiveram amostras com nível aceitável de impurezas.

Os dados foram coletados pela Semace em 25 de fevereiro. Eles têm validade de um mês. A medição fora de Fortaleza é realizada com frequência mais baixa que na Capital, devido à menor densidade populacional destes locais.

Locais próprios para banho no Ceará

Litoral Oeste

Dos pontos de medição da Semace no litoral Oeste do Ceará, todos apresentaram nível aceitável de impurezas. Deste modo, toda a faixa desde o Icaraí, em Caucaia, até a a praia de Bitupitá, na divisa com o Piauí, está própria para banho.

O trecho, que tem 18 pontos de medição (49 a 66), inclui algumas das praias de maior movimento no Estado, com forte presença de turistas. Entre estes locais estão Jericoacoara, Cumbuco e Paracuru.

Litoral Leste

Do outro lado do Estado (pontos de medição 32 a 48), por sua vez, um local apresentou amostra de nível "em alerta". E o ponto 46, na praia de Majorlândia. Isso indica que, embora a água esteja com nível de impurezas acima do ideal, não tem poluição o suficiente para contraindicar o banho.

Os outros 17 locais tiveram amostras com resultados satisfatórios. A região vai da praia da Cofeco, na foz do rio Pacoti, até a praia da Redonda, em Icapuí, próxima à divisa com o Rio Grande do Norte.

Diversos pontos turísticos também podem ser vistos nessa área. Entre as praias próprias para banho no litoral Leste do Ceará estão Canoa Quebrada, em Aracati, o Porto das Dunas, em Aquiraz, e a Praia das Fontes, em Beberibe.

