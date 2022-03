Trabalhador sofre ataque de abelhas em Canindé; entenda o resgate

O homem prestava serviços ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e foi encaminhado a uma unidade hospitalar do município

Um operador de trator sofreu um ataque de abelhas e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), nesta quinta-feira, 17, no município de Canindé, localizado a 173,2 km de Fortaleza. O trabalhador prestava serviços ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e foi encaminhado a uma unidade hospitalar.

O funcionário estava realizando a limpeza das margens da BR-020 quando foi atacado pelas abelhas. Devido à gravidade do ataque, o homem deixou o trator obstruindo a faixa de tráfego, o que poderia ocasionar acidentes de trânsito, no entanto, um dos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), habilitado a operar a máquina, retirou o veículo da via.

Sobre o assunto Confira regras, quem tem direito e calendário da antecipação do 13º salário do INSS

Caminhão do Exército cai de ribanceira em Blumenau

Trabalhador morre em pouso de helicóptero de transporte para campo da Petrobras

Municípios do CE recebem prêmio em dinheiro por melhora de indicadores de saúde

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine



Os bombeiros socorreram a vítima; o homem foi levado até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região. Ao ser atendido, ele foi medicado e ficou sob observação.



Tags