MPF recupera fóssil cearense com mais de 100 milhões de anos

Objeto estava sendo leiloado na Itália, e foi recuperado pelo órgão brasileiro; fóssil tem origem na Chapada do Araripe, no Cariri, e deve ser encaminhado à Urca

Um fóssil de peixe cearense com mais de 100 milhões de anos foi recuperado pelo Ministério Público Federal. O objeto estava sendo leiloado em um site italiano, de forma ilegal, e foi recuperado pelo órgão após ter sido retirado do país clandestinamente.

O fóssil tem origem na Chapada do Araripe, no Cariri. Com a repatriação, concluída nessa quarta-feira, 16, ele será encaminhado ao Museu de Paleontologia da Universidade Regional do Cariri (Urca).

Segundo o MPCE, não se sabe ao certo como a peça foi extraviada do Brasil. Apesar de comum, a venda de fósseis é uma prática ilegal, e a retirada desses objetos do País é crime.

O procurador da República Rafael Ribeiro Rayol, responsável pela recuperação do fóssil, afirma que há dezenas de processos de semelhantes de repatriação correndo em pelo menos seis países além da própria Itália: Alemanha, Coreia do Sul, Espanha, França, Holanda e Japão.

