Veja que funciona em Fortaleza no feriado de sábado, 19 de março (19/03), Dia de São José

Nesse sábado, 19 de março, é comemorado o dia de São José, santo padroeiro do Estado, por isso, em Fortaleza e nas demais cidades do Ceará, é feriado. Logo, alguns serviços estarão indisponíveis para a população. Confira o que abre e fecha.

Supermercados



De acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho, os supermercados de Fortaleza só fecham nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, em todos os demais feriados o funcionamento é normal.



Agências bancárias



Não há funcionamento das agências bancárias aos sábados.

Postos de gasolina



Os postos de gasolina terão funcionamento normal em todo o Estado neste sábado, 19. Conforme o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis Minerais do Estado do Ceará (Sindipostos), alguns abrem às 6 horas e fecham às 22 horas, mas outros postos, especialmente em autoestradas, funcionam 24 horas.

Metrofor



As linhas operadas pelo Metrofor em Fortaleza e Região Metropolitana terão funcionamento especial no dia 19 de março, feriado do dia de São José, padroeiro do Ceará. Já os sistemas que operam na região do Cariri em Sobral não terão operação nesta data. Confira abaixo os detalhes e programe-se.

Linha Sul:



Saindo da estação Carlito Benevides: 07:30, 07:57, 08:24, 08:51, 09:18, 09:45, 10:12, 10:39, 11:06, 11:33, 12:00, 17:05, 17:35, 18:05, 18:35, 19:05, 19:35, 20:05, 2035, 21:05, 21:35, 22:05 e 22:35.

Saindo da estação José de Alencar: 07:42, 08:09, 08:36, 09:03, 09:30, 09:57, 10:24, 10:51, 11:18, 11:45, 12:12, 17:17, 17:47, 18:17, 18:47, 19:17, 19:47, 20:17, 20:47, 21:17, 21:47, 22:17 e 22:47.

Linha Oeste:



Saindo da estação Caucaia: 08:30, 10:15, 11:45, 16:45, 18:15 e 20:00.

Saindo da estação Moura Brasil: 07:45, 09:30, 11:00, 16:00, 17:30 e 19:15.

VLT Parangaba-Mucuripe:



Saindo da estação Parangaba: 07:25, 08:06, 08:47, 09:28, 10:09, 10:50, 11:31, 12:12, 16:59, 17:40, 18:17, 18:54, 19:31, 20:08, 20:45, 21:22 e 21:59.

Saindo da estação Iate: 07:25, 08:06, 08:47, 09:28, 10:09, 10:50, 11:31, 12:12, 16:59, 17:40, 18:17, 18:54, 19:31, 20:08, 20:45, 21:22 e 21:59.

VLT do Cariri:

Não terá operação

VLT de Sobral:

Não terá operação

Lojas do Centro

No feriado, as lojas de rua do Centro devem abrir das 8 às 14 horas, a depender da decisão dos comerciantes.



Centro Fashion Fortaleza

No feriado do dia 19 de março, dia de São José, o Centro Fashion Fortaleza abrirá suas portas normalmente, das 9 às 19 horas. Todas as lojas, boxes e praça de alimentação operam normalmente nos horários mencionados acima.

Shoppings Centers



Shopping Parangaba

No sábado, 19, as lojas e quiosques abrirão normalmente, assim como a praça de alimentação; o local funcionará das 10 às 22 horas. O cinema (UCI) funcionará normalmente, de acordo com os horários das sessões.



Shopping Del Paseo

No dia 19 de março, as lojas do shopping center terão funcionamento das 10 às 22 horas.

Shoppings Riomar

Haverá funcionamento normal no sábado, 19, às lojas e os quiosques funcionarão das 10 às 22 horas.



Shoppings da Rede Ancar Ivanhoe

Os shopping centers do Grupo Ancar na Grande Fortaleza - North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, North Shopping Maracanaú e Via Sul Shopping terão funcionamento normal no dia 19 de março (sábado), quando se comemora o Dia de São José. Nos quatro shoppings, o horário de funcionamento das lojas e praças de alimentação será das 10 às 22 horas.



Shopping Benfica

No dia 19 de março, as lojas do shopping center terão funcionamento das 10 às 22 horas.

Shopping Iguatemi

Haverá funcionamento normal no sábado, 19, às lojas e os quiosques funcionarão das 10 às 22 horas.



Shopping Aldeota

As lojas e os quiosques funcionarão das 10 às 22 horas.

