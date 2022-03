Comida grátis: food truck faz promoção se chover no Dia de São José

O Jipe Véio Tapiocaria, food truck do Imprensa Food Square, dará tapioca e café de graça se chover durante o expediente no Dia de São José

O Dia de São José, celebrado neste sábado, 19 de março, já é uma data tradicional no calendário dos cearenses. Muitos acreditam que, se chover no dia, haverá fartura durante o restante do ano. Nesta perspectiva, o Jipe Véio Tapiocaria faz uma promoção caso haja chuva na data.

O food truck localizado no Imprensa Food Square dará uma tapioca com manteiga e um café preto de graça se chover durante o período do expediente, entre as 17 horas e as 23 horas. Mas os clientes devem estar lá no momento da chuva ou chegar enquanto estiver chovendo.

“É a combinação perfeita para o clima chuvoso: cafezinho preto com tapioca amanteigada. Esperamos que chova e que isso atraia o público para conhecer a nossa tapiocaria no Imprensa Food Square”, afirma Pedro Netto, CEO do Imprensa Food Square, em texto divulgado para a imprensa.

O restaurante especializado em tapiocas, comida típica da culinária nordestina, oferece vários sabores de recheios, como carne de sol, filé mignon e frango. Também há opções de cuscuz e café.

No iFood, estabelecimento faz entregas gratuitas para lugares com até 1 km de distância do Imprensa Food Square. Espaço abre diariamente.

Jipe Veio Tapiocaria - Dia de São José

Quando: sábado, 19 de março, das 17h às 23 horas

Onde: no Imprensa Food Square (avenida Desembargador Moreira, 2355 - Dionísio Torres)

Mais informações: no perfil do Instagram @jipeveiotapiocaria



