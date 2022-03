Zona de Convergência Intertropical se afasta do Ceará e leva expectativa de mais chuvas

O sistema meteorológico ZCIT atua nos trópicos e é o principal sistema indutor de chuva no norte da Região Nordeste do Brasil.

A expectativa é de que as chuvas possam diminuir no território cearense a partir desta terça-feira, 8. A explicação para a baixa nos índices é por causa do afastamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) da área do território do Estado, como aponta a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). O sistema meteorológico ZCIT atua nos trópicos e é o principal indutor de chuva no norte da Região Nordeste do Brasil.

“E a bonita da ZCIT já pegou o beco. Gaiatinha é ela, pegou o calor e umidade que estavam na beirinha do oceano aqui mais perto do Ceará e depois foi buscar calor em outro canto. Pra ela, quanto mais quente, melhor”, comunicou a Funceme pelas redes sociais.

A ZCIT atua no sentido de transferir calor e umidade (dos oceanos) dos níveis inferiores da atmosfera das regiões tropicais para os níveis superiores da troposfera - a camada mais baixa da atmosfera terrestre.- e para médias e altas latitudes (manutenção do balanço térmico global).

A previsão do tempo para o estado do Ceará nesta terça-feira indica chuvas isoladas no Litoral de Fortaleza e Litoral do Pecém apenas no período da manhã. Durante a tarde e à noite há indicativo de chuva no Litoral Norte, Ibiapaba e centro sul do Ceará. Nas demais, há altas possibilidades de chuva ao longo do dia.

* Com informações do MASTER (Meteorologia Aplicada a Sistemas de Tempo Regionais), do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, na Universidade de São Paulo (USP).

