Catedral de Fortaleza fica lotada na última novena em homenagem a São José

A Catedral Metropolitana de Fortaleza ficou lotada de fiéis na noite desta sexta-feira, 18, na última novena em homenagem a São José – padroeiro do Ceará – antes do encerramento dos festejos, marcado para este sábado, 19. É a primeira vez, desde o começo da pandemia, que os devotos podem participar da programação de forma presencial. Nos últimos dois anos, nesse mesmo período, o Ceará estava sob determinação de lockdown, nível máximo de restrições sociais, o que impossibilitou o acesso às igrejas.

A aposentada Maria Batista, 74, que diz ser devota de São José desde criança, descreve o retorno à Catedral como um presente divino. “Eu não sabia se teria a oportunidade de viver isso novamente, tinha muito medo de morrer, mas graças a Deus e a São José, estou aqui novamente”, afirma. Sobrevivente da Covid-19, que contraiu em 2021, Maria conta que, neste ano, há muitos motivos para agradecer ao padroeiro do Ceará.



“Eu tenho mais a agradecer do que a pedir. [Agradecer] Por eu estar viva, por minha família ter sobrevivido, por estarmos com saúde e, principalmente, cheios de vida e de esperança em dias melhores”, disse a devota.



Com a suspensão das celebrações presenciais nos últimos dois anos, as homenagens ocorreram de forma totalmente online. O abraço e aperto de mãos que se via entre os devotos nesta sexta-feira, 18, na Catedral, teve que esperar 24 meses até se tornar realidade novamente. Para a dona de casa Ivonete Pereira, 58, que também esteve no templo para assistir à novena, não há nada que substitua essa interação física entre os fiéis.



“Nada como estar reunido com os irmãos mais uma vez. É muito bom sentir essa energia e poder pedir a intercessão dele [São José] nesse tempo que tá tão difícil para todo mundo. A atmosfera daqui é completamente diferente. Como boa cearense, peço mais chuvas e um mundo de paz, sem guerra. Que nosso padroeiro derrame suas bênçãos sobre toda a humanidade”, afirmou a devota, emocionada.



Não haverá procissão



Em Fortaleza, além da Catedral, outras cinco paróquias que têm São José como padroeiro realizam programação especial, com celebração de novenas diárias, desde o último dia 10. As atividades seguem até este sábado, 19, data que marca o encerramento oficial dos festejos. Mas esse ano, ao contrário do período pré-pandemia, não haverá a tradicional procissão. Como medida de prevenção à Covid-19, a Arquidiocese de Fortaleza optou por substituir o cortejo a pé por uma carreata.

A medida tem o objetivo de evitar grandes aglomerações e reduzir os riscos de contaminação pelo novo coronavírus entre os fiéis. O ponto de partida da carreata será a Igreja de Nossa Senhora da Saúde, na avenida da Abolição, bairro Mucuripe, às 17 horas. Os devotos percorrerão um trajeto de cinco quilômetros, até chegarem à Catedral Metropolitana de Fortaleza, no Centro, onde ocorrerá a celebração solene de encerramento dos festejos, às 18h30 min.

Programação de encerramento da Festa de São José - Catedral Metropolitana de Fortaleza

8h30 – Missa dos enfermos

10h – Missa das crianças

12h – Missa dos jovens

16h – Missa da Família

17h – Carreata de São José

18h30 – Celebração Solene do encerramento dos festejos



Paróquias de Fortaleza que têm São José como padroeiro

- Catedral Metropolitana



- Lagoa Redonda



-Vila Pery



-Passaré



- Edson Queiroz



- Papicu

