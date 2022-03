Ceará realiza maior promoção de militares dos quadros administrativos

Novos promovidos são da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. No total, 128 militares tiveram progressão autorizada na carreira

Nessa quinta-feira, 17, o Governo do Ceará autorizou a promoção de 128 militares integrantes dos quadros administrativos da Segurança Pública, sendo 82 policiais e 46 bombeiros. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), essa é a maior promoção de militares na seara administrativa desde 2015, quando o Estado implantou a Lei que regula a promoção de militares cearenses.

Os novos promovidos ingressaram na carreira de oficial. Para isso, tiveram que preencher os requisitos legais, entre eles ter atingido pelo menos 20 anos de corporação e cinco anos como subtenente. Os profissionais também tiveram que passar por um curso, além de assumir o posto de 2º tenente até ingressar no oficialato.

Presente na solenidade de promoção, o governador Camilo Santana lembrou que, antes da criação da Lei, o Estado vivia uma defasagem histórica na promoção de militares. "Na minha campanha de 2014, muitas esposas de militares me falavam que seus maridos estavam há 15, 20, 30 anos na corporação e nunca haviam sido promovidos. Por isso, me comprometi, e em 2015 aprovamos a Lei de Promoções. Hoje, nós já ultrapassamos as 25 mil promoções de homens e mulheres”, ressaltou o chefe do Executivo estadual.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Presidente Bolsonaro participa de assinaturas de acordos com a Hungria

Câmara aprova projeto de valorização das mulheres na Segurança Pública

Fundo de segurança é usado para bancar moradia de policial, diz relatório

Sancionada em 22 de abril de 2015, a lei que permite as promoções foi aprovada por unanimidade pelos deputados e sancionada no dia 25 de maio, durante a solenidade de comemoração dos 180 anos da Polícia Militar do Ceará. A medida institui um fluxo regular e automático na carreira dos oficiais e praças estaduais.

Apenas em 2015, o total de promovidos foi de 8.891 militares, transformando-se na maior da história das duas corporações, com dez cerimônias realizadas em nove cidades: Fortaleza, Sobral, Crateús, Canindé, Itapipoca, Juazeiro do Norte, Iguatu, Russas e Quixadá. De acordo com o Governo do Estado, somente 29 militares seriam beneficiados naquele ano caso a nova lei não tivesse sido proposta.

OUÇA O PODCAST VOO 168 BASTIDORES

Tags