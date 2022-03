O que diz a meteorologia sobre a tradição das chuvas no Dia de São José, padroeiro do CE

19 de março é considerada uma data referência para sertanejos devotos do padroeiro do Ceará. Eles acreditam que, se chover nesse dia, a quadra chuvosa tende a ter bons volumes de precipitações no encerramento do ciclo que vai até maio

19 de março não é apenas mais uma data no calendário do Ceará. Além de ser o dia que marca as homenagens ao padroeiro do Estado, São José, também tem um significado especial para o povo sertanejo que espera um recado dos céus. Os devotos do “santo das chuvas” acreditam que, se houver precipitações durante o feriado, o ciclo da quadra chuvosa – que se estende de fevereiro a maio – tende a ser encerrado com bons índices pluviométricos.



A crença religiosa, no entanto, esbarra nas evidências da ciência, que não reconhece nenhuma ligação lógica entre o que a tradição popular indica e aquilo que os estudos meteorológicos preveem. “O histórico de dados mostra alguns exemplos um pouco contraditórios”, afirma a meteorologista da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), Meiry Sakamoto.

Ela lembra que, em 2013, no Dia de São José, o Ceará registrou chuvas em pelo menos 140 postos pluviométricos espalhados por todo o Estado, com índices de até 120 mm. Contudo, o acumulado de precipitações no quadrimestre entre fevereiro e maio ficou muito abaixo da média histórica. Naquele ano, durante o intervalo analisado, o volume de chuvas foi de apenas 363 mm, 40% a menos do que a normal climatológica.

Já em 2009, ano bastante chuvoso, o Estado registrou precipitações em apenas 53 postos pluviométricos no dia 19 de março. Na data, a maior chuva, ocorrida na cidade de Granja, não passou de 45 mm. Por outro lado, no cálculo dos quatro meses, o volume observado chegou a 969 mm, quase 40% a mais do que a média histórica (600 mm).



“Embora a nossa crença leve a pensar que o Dia de São José significa o prenúncio de boas chuvas, os dados meteorológicos de nossa rede mostram que nem sempre isso acontece”, pontuou Sakamoto. A especialista ainda lembra que o 19 de março também marca o encerramento do verão e a passagem para uma nova estação, o outono, que começa oficialmente às zero hora do dia 20.



