Fortaleza tem sete trechos de mar próprios para banho; veja quais

Maior concentração de locais com água limpa está no litoral Leste da Capital cearense, com três trechos incluindo seis postos de medição; litoral Oeste está quase todo impróprio para banho

Há 12 locais em Fortaleza com mar próprio para banho neste sábado, 19. Os dados são da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace).

Os pontos de medição totalizam sete trechos contínuos. Nos outros locais a recomendação é não entrar na água.

Os dados foram coletados pela Semace na última segunda-feira, 14. Eles têm validade até este domingo, 20. A medição em Fortaleza é realizada semanalmente.

Locais próprios para banho em Fortaleza

Litoral Leste

A maior concentração de locais próprios para banho em Fortaleza está no litoral Leste da Capital, do Farol do Mucuripe à foz do Rio Cocó, na Sabiaguaba, incluindo a Praia do Futuro. São seis pontos de medição com índice de poluição satisfatório, totalizando três trechos.

A primeira área engloba as praias do Titanzinho e do Serviluz, nos pontos de coleta 11 e 12, do Farol do Mucuripe até a rua Ismael Pordeus. O segundo local próprio para banho tem apenas o ponto de medição 7, entre os postos 2 e 3 dos Bombeiros, da rua Nicácio Pinto à rua Renato Braga.

O maior trecho, por fim, inclui três pontos de medição: 2, 3 e 4. A área fica entre o posto 7 dos Bombeiros, até a praça Dom Helder Câmara (praça 31 de Março, ou Praça do Futuro). A região vai da rua Comandante Marcelo Teixeira até o cruzamento das avenidas Santos Dumont e Dioguinho.

Litoral Oeste

A região com menos locais adequados para banho em Fortaleza é o litoral Oeste. A área vai da avenida Alberto Nepomuceno até a foz do Rio Ceará. Neste percurso, apenas dois locais estão com a água adequada para banho.

O primeiro é o posto 23, entre a rua Padre Mororó e a avenida Philomeno Gomes - do espigão da avenida Castelo Branco (avenida Leste Oeste) até a praça Santa Edwiges. O segundo está no posto 27, entre as ruas Seis Companheiros e Francisco Calaça - área da Vila do Mar.

Região central

Por fim, dois trechos estão próprios para banho na região central, que vai do Farol do Mucuripe até o Poço da Draga. A parte de água com limpeza satisfatória totaliza quatro pontos de medição.

O primeiro trecho é nos pontos 16 e 17, da rua José Vilar até a Volta da Jurema, no Jardim Japonês. O segundo está nos pontos 19 e 20, entre o espigão da rua João Cordeiro e a praia do Poço da Draga.

