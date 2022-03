Ceará segue com tendência de chuvas em todas as regiões; veja a previsão para o fim de semana

Todas as regiões do Ceará seguem com tendência de chuva até domingo, 20. Conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), nesta sexta-feira, 18, o céu deve ficar nublado com chuva em todas macrorregiões, sendo de forma isolada no litoral de Fortaleza, no Maciço de Baturité e na Jaguaribana. Nas últimas 24 horas, choveu em mais de 70 municípios, com destaque para Limoeiro do Norte com acumulado de 60 mm.

Para o sábado, Dia de São José, a previsão é de céu nublado com chuva isolada na região Jaguaribana e no Sertão Central e Inhamuns. Nas demais macrorregiões, as precipitações devem ser de fracas a moderadas.

"Os maiores acumulados tendem a ocorrer no sul do Sertão Central e Inhamuns, na Ibiabapa e na faixa litorânea", explica Vinícius Oliveira, meteorologista da Funceme. As chuvas nessas áreas e no Cariri devem prevalecer durante a madrugada e a manhã. Nas demais áreas, a possibilidade de precipitações é maior no período da tarde.

Segundo os meteorologistas, as chuvas esperadas ocorrem em virtude da proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema indutor de chuva na porção norte do Nordeste brasileiro no período de fevereiro a maio. Efeitos locais, como temperatura, relevo e umidade, também influenciam nas precipitações.

Entre as 7 horas dessa quinta-feira e as 7 horas de hoje, choveu em pelo menos 76 municípios cearenses. O boletim parcial da Funceme, atualizado às 9 horas, indica que Limoeiro do Norte registrou o maior acumulado das últimas 24 horas, com 60 mm no posto Sítio Malhada.

Cedro, Arneiroz, Granja, Beberibe, Catarina, Altaneira, Aquiraz e Tamboril também se destacam, tendo registrado chuvas de 25 mm ou mais.

Confira a previsão do tempo no Ceará

Sexta - 18/03/2022

Céu variando de parcialmente nublado a nublado com chuva em todas macrorregiões, sendo de forma isolada no litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité e Jaguaribana.

Sábado - 19/03/2022

Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva isolada em todas as macrorregiões.

Domingo - 20/03/2022

Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões.

