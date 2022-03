Dia de São José: equinócio de outono explica maior possibilidade de chuva

A ciência consegue explicar por que os índices pluviométricos são maiores e ocorrem com frequência no dia de São José. Entenda porque a data religiosa e os dados pluviométricos se encontram

O Dia de São José, celebrado em todo 19 de março, presta homenagem ao padroeiro do Ceará e carrega um significado especial para o sertanejo. É marcado por tradição e expectativa. A crença popular indica que, se chover até o Dia de São José, o ano será de bom “inverno”, com precipitação garantindo a safra e a mesa farta.

A fé no santo padroeiro se soma à esperança do agricultor, do vaqueiro, do homem do campo. As possibilidades de chuvas, no entanto, vão além da certeza de que o pai de Jesus na fé cristã não deixará de olhar para o povo sofrido do sertão.

A ciência consegue explicar porque os índices pluviométricos — os quais se referem à quantidade de chuva por metro quadrado em determinado local em determinado período — são maiores e ocorrem com frequência no dia de São José.

Maiores possibilidades de chuva no equinócio de outono

O equinócio é o momento em que a Terra, girando em torno do sol, está posicionada de forma sem inclinação, que faz com que o dia tenha exatamente a duração da noite, ou seja, cada um tem 12 horas. O fenômeno ocorre porque nenhum dos pólos da Terra, em períodos opostos. Essa situação faz os raios solares incidirem sobre a Linha do Equador, iluminando com a mesma intensidade ambos os hemisférios.

É por isso que a duração da luz do dia é a mesma em todos os pontos da superfície da Terra. Comumente o equinócio de primavera ocorre nos dias 21 ou 22 de setembro, no Hemisfério Norte. Já no Hemisfério Sul, onde o Brasil se localiza, costuma acontecer nos dias 20 ou 21 de março e é chamado de equinócio de outono.

As regiões Norte e Nordeste do País registram altas temperaturas no período, que variam entre 22º C e 32º C, e, como consequência, também apresentam os índices pluviométricos mais elevados na época, porque as chuvas são mais volumosas nas áreas mais próximas à Linha do Equador. É o que aqui é conhecido como "quadra chuvosa".

Por conta dessa mudança climática, o dia 19 de março, o qual antecede o equinócio, carrega uma alta expectativa de chuva no Ceará. O fenômeno é uma das explicações para que tradicionalmente ocorram chuvas no dia de São José.

Dados Meteorológicos contradizem crença

De acordo com Meiry Sakamoto, gerente de Meteorologia da Funceme, observando o histórico de dados das chuvas do dia 19 para o dia 20 de março, considerar o feriado como chuvoso é contraditório. Embora a nossa crença leve-nos a pensar que chuvas no dia de São José possam significar um bom período chuvoso, os dados meteorológicos coletados pelo órgão mostram que nem sempre isso acontece.

“Temos alguns exemplos que são meio contraditórios. (O ano de) 2013, a estação chuvosa era muito ruim. Mas no dia de São José choveu em 140 postos fugiométricos. Um ano muito bom de chuvas foi 2009, com uma quadra chuvosa acima da média. Mas no dia de São José houve registro em apenas 53 postos", comparou.



