No Ceará, estão sendo cumpridos seis mandados: Fortaleza, Crateús, Juazeiro do Norte e Barbalha

Seguro Defeso para Pescadores: PF deflagra operação contra fraudes no Ceará e mais 11 estados. A operação, denominada "Tarrafas" foi desencadeada após investigações que iniciaram em 2022 e mostraram que pelo menos 102 Certificados Digitais de Identificação fraudulentos expedidos em nome de servidores públicos. Com isso, foram feitos cerca de 436 mil pedidos de Seguro Desemprego do Pescador Artesanal – SDPA (também conhecido como “Seguro Defeso”.

No Ceará e em mais 11 estados estão sendo cumpridos 180 mandados de busca e apreensão e 35 de prisão preventiva. "Os benefícios objeto de investigação na Operação Tarrafa acarretaram pagamentos de aproximadamente um bilhão e quinhentos e vinte milhões de reais a solicitantes em 1.340 municípios", informou a PF.

