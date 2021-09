A Fazenda 13: perfis de participantes prestam apoio à Dayane; veja posicionamentos

Nomes entre Mileide, Rico, Gui e Liziane, primeira eliminada do reality rural da Record TV, prestaram solidariedade a modelo. Nego do Borel é acusado por internautas de ter se aproveitado de Dayane Mello durante a festa desta sexta, 24

Após acusações de estupro em A Fazenda 2021 e posicionamento das equipes dos envolvidos, os perfis de peões e peoas do reality rural da Record TV se posicionaram a favor de Dayane Mello. Os telespectadores acusam o cantor Nego do Borel de forçar relações com a modelo após a última festa da casa, na noite de ontem, 24. Dentre os perfis que prestaram apoio a modelo, estão Mileide Mihale, Aline Mineiro e Liziane Gutierrez, além dos peões Rico Melquiades, Tiago Piquilo e Gui Araújo.

Dos 21 participantes confirmados na edição, cerca de 12 perfis se posicionaram até as 14h35 deste sábado, 25. O perfil oficial de Aline Mineiro foi um deles. "Nós repudiamos todos e quaisquer atos de violência sexual, física, psicológica ou/e moral. Dito isso aguardamos um pronunciamento partindo da emissora Record TV para que medidas cabíveis sejam tomadas. Não é não, respeita as minas", informou.

A equipe de Dynho Alves também demonstrou apoio à modelo. "Não compactuamos e jamais iremos nos calar sobre tal fato. Dezenas de mulheres sofrem esse tipo de abuso diariamente, praticar ato sexual com indivíduo em estado de vulnerabilidade é crime", citou os assessores do esposo de Mirella, ex-participante do reality. "É indispensável que seja apurado e que Dayane receba todo apoio e acolhimento necessário dentro e fora do programa".

Mileide Mihale, ex de Wesley Safadão, também demonstrou apoio a Dayane. "Deixamos aqui nossa indignação e reafirmamos que 'não é não'. Gostaríamos de dizer que vocês não estão sozinhas e tais atitudes são extremamente sérias. Esperamos que sejam tomadas as medidas cabíveis diante da situação, de forma a não deixar mais que vítimas se questionem, se culpem ou se calem".

A fazendeira da semana, Erika Schneider, lamentou o ocorrido e exigiu investigação do ocorrido pela Record TV. "Jamais poderíamos ficar calados diante de uma situação dessa. É indispensável que Dayane seja acolhida lá dentro e aqui fora", comentou a equipe.

Já entre os homens, Erasmo Viana, participante chamado de machista pela ex-peoa Liziane Gutierrez também declarou repúdio a atitude de Borel. A equipe do ex de Gabriela Pugliesi pontuou que o peão "não tem todas as informações do que ocorre na casa". "Mas nós, enquanto equipe, temos a responsabilidade de nos posicionar com os fatos aos quais temos acesso", garantiu.

Os representantes de Rico Melquiades destacaram que defende o "humor e o fogo no feno", mas que não ficariam "calados diante de possíveis formas de violência sexual, física ou moral". "Repudiamos desde já o ocorrido e pedimos que a emissora Record TV proceda as devidas apurações para verificar se a conduta por todos vista após a festa se encontra qualificada penalmente".

O perfil de Solange Gomes fez uma publicação em vídeo que mostra o apoio da peoa à modelo. "Vocês podem ver que os comentários que fazem são horríveis e a Solange dizendo o tempo todo 'ela está bêbada, tira ela daí pra não dar problema!!'", publicou. MC Gui foi outro perfil que prestou solidariedade. "Não compactuamos e nem apoiamos quaisquer tipo de violência, seja ela verbal, física ou psicológica", garantiram.

Gui Araújo expressou "apoio explícito a Dayane" e orientou que denúncias de crimes de violência contra a mulher devem ser denunciados para o telefone 180. Marina Ferrari repudiou "qualquer violação contra vontade" e aguarda análise da emissora. Mussunzinho também desejou que Dayane receba acolhimento necessário dentro e fora do programa.

Victor Pecoraro reforçou que não é não e informou que não compactua com violências físicas, sexuais, psicológicas ou/e moral. O perfil de Valentina citou dados do crime no País e destacou: "Não se calem. Violência sexual não é entretenimento". A equipe de Bil Araújo teve posicionamento parecido. "Lamentamos muito que em um programa de entretenimento tenhamos que lidar com um situação dessas". Liziane, a primeira eliminada de A Fazenda 2021 em roça com Nego do Borel também garantiu seu apoio a modelo. "Contem comigo nessa luta! Você não está só, Day".

Acusação de Estupro em A Fazenda 2021: o que disse a Record e equipes de Nego e Dayane

O staff de Nego do Borel se mostrou favorável às apurações de "todos e quaisquer fatos que ocorram dentro do reality", mas pediu cautela aos julgamentos dos telespectadores do programa. Já o perfil da modelo informou que estava a caminho do sítio onde o programa é gravado, em Itapecerica da Serra (SP). Em última atualização nas redes sociais, confirmou a presença no local. A emissora responsável pelo reality rural, Record TV, informou que está apurando o caso e que não se posicionará antes do programa de hoje, sábado, às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília).

Acusação de Estupro em A Fazenda 2021: Nego do Borel será expulso, diz Léo Dias

Segundo o colunista Léo Dias, nos bastidores da investigação circula a notícia de que Nego do Borel será expulso do programa. Conforme citou o jornalista, o motivo principal é que a equipe está preocupada com a reputação do reality rural devido às cenas exibidas pelo PlayPlus, serviço de streaming da Record TV. Porém, conforme informado anteriormente pela emissora, o posicionamento só virá no programa deste sábado, 25.

Acusação de Estupro em A Fazenda 2021: entenda o que aconteceu

Os espectadores de "A Fazenda 13" acusam o cantor Nego do Borel de forçar relações com a modelo Dayane Mello após a última festa da casa na sexta-feira, 24. Circulam nas redes sociais vídeos que mostram o momento em que a modelo, visivelmente bêbada, teria pedido para o cantor parar. Os dois estavam embaixo do edredom e, em alguns momentos, é possível ver o cantor agarrando a jovem. Dayane aparece em alguns vídeos sem conseguir falar e foi ajudada por outros para vestir o pijama. Ela deitou na mesma cama Nego do Borel, mas gerou preocupação dos outros peões.

