A Fazenda: saída de Medrado é confirmada; participante está fora do reality

A rapper bateu o sino pela terceira vez em dois dias na casa. Uma das favoritas do reality rural da TV Record, Medrado chegou a ter atendimento psicológico e foi convencida a ficar em A Fazenda 2021. Entretanto, desistiu oficialmente do prêmio de R$ 1,5 milhão hoje, 23 (23/09)

Medrado agora é oficialmente uma ex-participante de A Fazenda 2021. A apresentadora Adriane Galisteu comunicou aos peões do reality rural da TV Record sobre a saída da peoa no início do programa de hoje, 23 de setembro (23/09). "Ela [Medrado] disse que era o sonho dela estar aqui... não entendi. Mas é isso: quando eu digo que nosso pior inimigo somos nós mesmos, não tô brincando", afirmou a loira antes de disparar a desistência da cantora aos participantes.

"Peões, boa noite", iniciou Galisteu. "Antes de mais nada, preciso dar uma notícia. A Medrado desistiu formalmente de A Fazenda e deixou o jogo. Entendido?", questionou a apresentadora aos participantes. Antes do anúncio de Galisteu, a casa já desconfiava da saída da peoa ao não encontrá-la nos cômodos da fazenda. Rico Melquiades, que se envolveu em uma briga com Medrado durante a formação da primeira Roça do programa, ficou bastante abalado com a notícia.

Porém, Galisteu logo deixou claro que o momento passou. "Mas é o seguinte, esse jogo continua e hoje a gente tem uma eliminação para resolver", disparou. Em seguida, a apresentadora conversou com os três indicados da Roça: Nego do Borel, Solange Gomes e Liziane Gutierrez. Parcial do O POVO aponta a saída do cantor Nego do Borel do reality. Liziane foi a primeira abordada por Galisteu, entretanto, não conseguiu falar. "Eu tô me sentindo muito mal. Não sei o que tá acontecendo", disse.

A saída de Medrado do reality show foi assunto ainda no início da noite, quando o colunista Léo Dias adiantou a desistência da peoa. Nos bastidores, percorrem os rumores de que a ex-participante do De Férias com o EX, Lary Bottino é a principal apontada para ocupar o lugar da peoa. Faby Monarca também é outro nome cogitado.

Medrado saiu da Fazenda: o que aconteceu

Ela tocou o sino duas vezes na última quarta-feira, 22, após brigas com Rico na formação da roça. A rapper foi chamada de "falsa, mentirosa, arrogante e soberba" pelo ex-participante do De Férias com o EX após ter recebido um voto da cantora. Estresses com MC Gui também foram gatilho para Medrado na primeira semana do jogo. Em conversa com Aline, Medrado manifestou seu desejo de sair do reality após o funkeiro afirmar que se Medrado não se afastasse de Dayane, se afastaria dela.

Após a conversa com Aline, Medrado falava com o então fazendeiro da semana Gui Araújo sobre o trato dos cavalos. Enquanto conversava com o ex-affair de Anitta, a cantora pegou o manual afirmando querer "ler um negócio". Logo após perguntou para o colega de confinamento onde era a oficina. De lá, um barulho de sino foi ouvido - o primeiro do dia.

Após conversas com Tiago e Victor na sala, veio a noite e Medrado foi vista tocando, pela segunda vez, o sino da oficina de A Fazenda 13. A peoa precisou ser amparada por Aline Mineiro e Dayane Mello, que tentaram impedir, sem sucesso, o ato da amiga. Enquanto Medrado chorava no quarto e era aconselhada por Rico, Erika e Mileide, a produção do reality rural chamou a peoa para a dispensa. Porém, após atendimento com um psicólogo, a funkeira afirmou em conversa com os colegas que não saiu de A Fazenda 2021 e que continua no jogo.

Um possível gatilho para Medrado ter desistido do programa veio nesta terça-feira, quando Tati entrou em atrito com a artista. A funkeira procurou a ex-participante do Power Couple para entender um momento em que achou que Medrado estava falando dela. "Eu estava vindo do fumódromo, você estava conversando e quando eu vi, você fez 'shh'", apontou Tati.

Medrado garantiu que o barulho não era para ela. "Se você tiver algum problema comigo, pode falar pra mim. Espero que esteja zerado porque nunca que eu ia falar 'shh' pra você", comentou a peoa, no que Tati respondeu: "Ah, tá bom, valeu". Posteriormente, a ex-peoa comentou que gostaria que os três indicados atuais da Roça saíssem do programa.

