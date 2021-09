Nego do Borel é acusado de estuprar modelo em A Fazenda

Espectadores de "A Fazenda 13" acusam o cantor Nego do Borel de forçar relações com a modelo Dayane Mello após a última festa da casa nesta sexta-feira, 24. Circulam nas redes sociais vídeos que mostram o momento a modelo, visivelmente bêbada, teria pedido para o cantor parar. Os dois estavam embaixo do edredom e, em alguns momentos, é possível ver o cantor agarrando a jovem.

O tema gerou revolta entre os telespectadores que levantaram tags e colocaram "Estupro na Record" entre os mais comentados do Twitter. Os espectadores apontam que Dayane havia bebido bastante na festa e estava sem condições física enquanto os peões se preparavam para dormir.

Dayane aparece em alguns vídeos sem conseguir falar e foi ajudada por outros para vestir o pijama. Ela deitou na mesma cama Nego do Borel, mas gerou preocupação dos outros participantes. Rico Melquíades tentou tirar a modelo da cama e chamou a atenção do cantor que estaria esfregando as partes íntimas em Dayane, de acordo com o influencer.



MC Gui, Solange Gomes e Tati Quebra Barraco também pediram para Nego não agir sem um modelo estar consciente para "não dar problema". Eles insistiram para que Dayane fosse retirada da cama e MC Gui pediu que Dayane falasse se quisesse ir para um cama separada. "Tira ela daí. Ela está totalmente bêbada", disse Solange.

Veja vídeo do momento:

antes do acontecimento mc gui, solange e rico tentaram fazer algo (estavam bêbados também) e dayane não conseguia responder



Já com as luzes apagadas, Dayane comenta baixinho para que o cantor pare. "Para com isso, eu tenho filha", teria dito ela, de acordo com os internautas. Na manhã deste sábado, Dayane chegou a comentar ter notado um roxo, mas afirmou não se lembrar de nada. “Eu não sei o que aconteceu mas eu tô com uma dor imensa, tem um roxo aqui”, disse.

dayane pro nego do borel: "eu tenho uma filha, para com isso" gente isso me doeu tanto



A emissora Record TV se pronunciou sobre o caso após a repercussão nas redes. "Diante dos acontecimentos desta última noite no reality A Fazenda, envolvendo o Nego do Borel e Dayane Mello, os fatos estão sendo devidamente apurados por uma equipe multidisciplinar", afirmou pelas redes. É esperado que haja outro pronunciamento ao vivo.

A página da modelo também comentou o caso e afirmou ser "inaceitável". "Dayane completamente inconsciente e sem nenhuma faculdade de suas ações. Nada justifica! As devidas providências serão tomadas com imagens, vídeos, falas e ações de tudo que vimos assim que conseguirmos entrar em contato com os responsáveis", pontuaram os administradores do perfil.



