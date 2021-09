A Fazenda 13: após acusações de estupro, Polícia está na sede

Nego do Borel é acusado por internautas de ter se aproveitado da modelo Dayane Mello durante a festa desta sexta, 24, no reality rural da Record TV. Tag "Estupro na Record" ficou entre os assuntos comentados do Twitter.

Após acusações de estupro em A Fazenda 2021, as equipes dos envolvidos se posicionaram nas redes sociais sobre o caso. O time de Dayane Mello informou que já está na entrada da casa do reality rural da Record TV junto com a Polícia, enquanto os assessores de Nego do Borel emitiram uma nota repudiando as queixas e que acompanha as "graves acusações feitas contra o participante". A emissora também se posicionou sobre o caso.

Sobre o assunto A Fazenda 13: Quem é Lary Bottino, substituta de Medrado no reality

A Fazenda: saída de Medrado é confirmada; participante está fora do reality

Eliminada de A Fazenda, Liziane julga peões e chama Erasmo de machista

Nego do Borel é acusado de estuprar modelo em A Fazenda

O staff de Nego do Borel se mostrou favorável as apurações de "todos e quaisquer fatos que ocorram dentro do reality", mas pediu cautela aos julgamentos dos telespectadores do programa. "Não se deve tomar nenhuma conclusão com base em vídeos cortados e áudios embaralhados. Um tema grave como esse não pode ser arma de torcida de reality show, bem como não pode ser objeto de julgamento na internet", informou nas redes sociais, referindo-se as acusações dos fãs de A Fazenda 2021. A discussão levou a hashtag "Estupro na Record" como um dos assuntos mais comentados do Twitter.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já o perfil da modelo informou que estava a caminho do sítio onde o programa é gravado, em Itapecerica da Serra (SP). Em última atualização nas redes sociais, confirmou a presença no local. "A Polícia e a equipe jurídica estão na porta da sede de 'A Fazenda' neste exato momento, tentando contato imediato para que o jurídico e as autoridades possam dar andamento nos trâmites legais do caso. Infelizmente, a produção está dificultando o contato e averiguação dos fatos", declarou. "A Polícia precisa entrar na sede para que sejam recolhidas as evidências como roupas de cama, preservativo, vestimenta da vítima e do acusado, depoimentos, entre outros."

A emissora responsável pelo reality rural, Record TV, informou que está apurando o caso e que não se posicionará antes do programa de hoje, sábado, às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília). "A Record TV informa que, diante dos acontecimentos desta última noite no reality A Fazenda, envolvendo o Nego do Borel e Dayane Mello, os fatos estão sendo devidamente apurados por uma equipe multidisciplinar e nos pronunciaremos no programa de hoje à noite", informou a emissora. A decisão não foi de agrado aos telespectadores. "O mínimo é expulsar ele", comentou um fã do reality em resposta ao posicionamento da Record TV.

Acusação de Estupro em A Fazenda 2021: equipes dos participantes se posicionam

Ciente do ocorrido, as equipes de outros participantes do reality se posicionaram nas redes sociais repudiando a atitude de Nego do Borel. O perfil oficial de Aline Mineiro veio a público manifestar solidariedade a participante. "Nós repudiamos todos e quaisquer atos de violência sexual, física, psicológica ou/e moral. Dito isso aguardamos um pronunciamento partindo da emissora Record TV para que medidas cabíveis sejam tomadas. Não é não, respeita as minas", informou.

Já a equipe de Dynho Alves também se posicicionou. "Não compactuamos e jamais iremos nos calar sobre tal fato. Dezenas de mulheres sofrem esse tipo de abuso diariamente, praticar ato sexual com indivíduo em estado de vulnerabilidade é crime", citou os assessores do esposo de Mirella, ex-participante do reality. "É indispensável que seja apurado e que Dayane receba todo apoio e acolhimento necessário dentro e fora do programa".

Mileide Mihale também se posicionou. "Deixamos aqui nossa indignação e reafirmamos que 'não é não'. Gostaríamos de dizer que vocês não estão sozinhas e tais atitudes são extremamente sérias. Esperamos que sejam tomadas as medidas cabíveis diante da situação, de forma a não deixar mais que vítimas se questionem, se culpem ou se calem".

Acusação de Estupro em A Fazenda 2021: Nego do Borel será expulso, diz Léo Dias

Segundo o colunista Léo Dias, nos bastidores da investigação circula a notícia de que Nego do Borel será expulso do programa. Conforme citou o jornalista, o motivo principal é que a equipe está preocupada com a reputação do reality rural devido as cenas exibidas pelo PlayPlus, serviço de streaming da Record TV. Porém, conforme informado anteriormente pela emissora, o posicionamento só virá no programa deste sábado, 25.

Acusação de Estupro em A Fazenda 2021: entenda o que aconteceu

Os espectadores de "A Fazenda 13" acusam o cantor Nego do Borel de forçar relações com a modelo Dayane Mello após a última festa da casa na sexta-feira, 24. Circulam nas redes sociais vídeos que mostram o momento a modelo, visivelmente bêbada, teria pedido para o cantor parar. Os dois estavam embaixo do edredom e, em alguns momentos, é possível ver o cantor agarrando a jovem. Dayane aparece em alguns vídeos sem conseguir falar e foi ajudada por outros para vestir o pijama. Ela deitou na mesma cama Nego do Borel, mas gerou preocupação dos outros peões.

Tags