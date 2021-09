Eliminada de A Fazenda, Liziane julga peões e chama Erasmo de machista

A influencer comentou sobre os participantes da casa em quadro do programa Hora do Faro. Liziane chamou Sthe de antipática e repudiou atitudes do ex de Gabriela Pugliesi no reality rural da Record TV. "Você foi extremamente arrogante e machista", falou

Liziane Gutierrez, eliminada de A Fazenda 2021, comentou sobre sua semana no reality rural no quadro "A Fazenda - Última Chance" do programa Hora do Faro. A ex-peoa foi a menos votada pelo público na roça da última quinta-feira, 23, com 26,15% dos votos. Solange Gomes e Nego do Borel seguiram para mais uma semana na sede. Na atividade, Liziane deu plaquinhas aos participantes e comentou sobre ações deles na casa. O momento completo de Liziane vai ao ar domingo, a partir das 15h15min.

A influencer comentou sobre Marina Ferrari e a chamou de planta, no que a alagoana não gostou nada da resposta. "Me posiciono de uma maneira muito mais tranquila e casa", fincou. "Fui envolvida em muitos assuntos da casa, acho que fui a mais comentada da casa. Mas se é a opinião dela, também respeito". Sthe também foi julgada por Liziane, mas de antipática. "Deixa de ser Maria vai com as outras, porque isso não vai te levar a lugar algum no jogo", alertou a ex-peoa à vencedora do paiol TikTok.

Para Dayane Mello, Liziane deu a placa de traidora devido ao rompimento da amizade que tiveram dentro da casa. A morena também comentou sobre Nego do Borel, que a chamou de coringa e imitou suas feições faciais. "Eu falei algumas vezes que não sentia verdade [nele]. Eu não sei, quando ele chorava, se tava chorando para as câmeras ou se ele tava chorando porque o coração dele mandava ele chorar", detalhou a ex-participante.

Já os comentários da primeira eliminada do reality rural da Record TV foram mais pesados para Erasmo Viana. Liziane apontou-o como um dos piores participantes do jogo em 2021 e afirmou que o ex-marido de Gabriela Pugliesi foi machista. Enquanto esteve na casa, a influencer foi questionada pelo empresário se ela se masturbaria pensando em alguns dos homens da sede - e Viana foi bastante criticado nas redes sociais pelo comentário.

"Deixa eu falar uma coisa, que aí dentro, por eu estar apática, eu fui longe de ser a Liziane Gutierrez que eu sou aqui fora. Eu acho que você foi extremamente machista em todas as opiniões em relação a mim. Você foi grosseiro e eu acho que os outros homens da casa poderiam ter pego o que você fez comigo e terem te repreendido, não só no dia que você falou aquela brincadeira de mau gosto que, que eu acho que se tivesse sido em outro momento, eu não teria respondido daquela forma".

E continuou. "Não sei como você trata as mulheres da sua vida. Mas você me tratou com falta de respeito, você foi extremamente arrogante e machista. Machista, machista e machista. Você tem muito a aprender na sua vida", comentou a ex-peoa. Ainda, Liziane alertou Erasmo sobre seu posicionamento no jogo. "Você diz que é competitivo. Cuidado porque, pra mim, você não foi competitivo. Você foi... eu nem posso falar a palavra que eu quero aqui. Mas você me desestabilizou totalmente e fazia eu me sentir culpada pelas suas atitudes". "Ok", respondeu o ex de Pugliesi.

