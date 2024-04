Fortaleza acerta empréstimo de Thiago Galhardo ao Goiás até o final de 2024

Galhardo tem contrato com o Leão até o final de 2025 e havia afirmado, por mais de uma vez, que pretendia se aposentar no clube do Pici. No entanto, ficou insatisfeito com a reserva este ano e entrou no radar do Esmeraldino. Na última segunda-feira, 8, o atacante se reuniu com a diretoria tricolor e pediu para deixar o clube .

O atacante Thiago Galhardo vestirá nova camisa no restante da temporada 2024. O Esportes O POVO apurou que o Fortaleza acertou o empréstimo do camisa 91 ao Goiás até o final deste ano. O mineiro de 34 anos já foi liberado pelo Tricolor e desembarca em Goiânia na noite desta quinta-feira, 11.

Galhardo foi revelado pelo Bangu e depois passou por Botafogo, Comercial-SP, América-RN, Remo, Boa Esporte, Brasiliense, Madureira, Coritiba, Red Bull Brasil, Ponte Preta, Albirex Niigata, do Japão, Vasco, Ceará e Internacional, além do Celta de Vigo, da Espanha.

Com a saída do camisa 91, o Fortaleza passa a ter apenas Lucero de centroavante no elenco. O departamento de futebol quer dois reforços para a posição e monitora o mercado da bola. Renato Kayzer, que está emprestado ao Criciúma, tem o retorno cogitado.



A passagem de Galhardo pelo Fortaleza

Após defender o Celta de Vigo, da Espanha, Galhardo chegou ao Fortaleza na metade de 2022 e foi peça fundamental na luta contra o rebaixamento — o Leão evitou a queda para a Série B e ainda conseguiu vaga na fase prévia da Libertadores do ano seguinte. Na primeira temporada com a camisa tricolor, o camisa 91 disputou 21 partidas, sete gols e de uma assistência.

Em 2023, o atacante mineiro foi campeão cearense e vice-campeão da Sul-Americana, tendo um dos anos mais artilheiros da carreira: 17 bolas nas redes em 68 jogos, além de sete passes para gols. Já em 2024, Galhardo entrou em campo 11 vezes e anotou três tentos.

O último gol foi na vitória por 2 a 0 sobre o Sportivo Trinidense, do Paraguai, no último dia 3, pela estreia da Sul-Americana, justamente no jogo em que completou 100 atuações com a camisa do Fortaleza.

No final de fevereiro, dias após o atentado sofrido pela delegação do Leão em Pernambuco, com pedras e explosivos por parte da torcida do Sport, Thiago Galhardo citou trauma psicológico e foi liberado das atividades do clube por uma semana. O atacante foi para São João del Rei (MG), sua cidade natal, ficou ao lado da família e treinou na sede do Athletic-MG, sendo reintegrado ao elenco tricolor posteriormente.