Vojvoda elogia Hércules, revela susto em campo e diz que volante tem "trabalhado a parte mental"

Após golear, por 5 a 0, o Nacional Potosí-BOL pelo segundo jogo da fase de grupos da Copa Sul-Americana, Vojvoda concedeu entrevista coletiva, na qual falou sobre o Fortaleza que projeta para o restante da temporada e o bom rendimento de Hércules após retornar de uma longa e grave lesão ligamentar no joelho. Além disso, revelou ter ficado com medo de uma nova lesão do atleta após ele chorar em campo por uma dividida. Na partida, que ocorreu na noite desta quarta-feira, 10, na Arena Castelão, o camisa 35 abriu o elástico placar ante a equipe boliviana com um belo gol de fora da área, um sem-pulo que balançou a rede adversária. Além disso, ainda contribuiu com uma assistência para o segundo gol de Lucero no jogo.

"Sobre Hércules, é um jogador que já falamos quando ele voltou, na sua primeira partida. É um jogador que necessitamos e queremos [vê-lo em campo], que o elenco todo quer. Todos sentem um carinho especial [por ele] [...] Eu estou feliz pelo seu rendimento, tem lutado muito", comentou.