Fortaleza vence Trinidense por 2 a 0 e assume liderança do Grupo D da Sul-Americana

O Fortaleza venceu o Sportivo Trinidense por 2 a 0 nesta quarta-feira, 3, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (PAR), pela 1ª rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana. Thiago Galhardo e Yago Pikachu marcaram para o Tricolor de Aço. Com os três pontos somados e o empate entre Nacional Potosí e Boca Juniors, o Leão do Pici assumiu a liderança do Grupo D. A equipe volta a campo pela Sul-Americana na quarta-feira, 10, às 19 horas (de Brasília), contra o Nacional Potosí, na Arena Castelão, em Fortaleza–CE.

Sportivo Trinidense 0 x 1 Fortaleza | O JOGO Repetindo a estrutura tática do Clássico-Rei, mas com a maioria do elenco reserva, o técnico Juan Pablo Vojvoda conseguiu envolver o Sportivo Trinidense no 3-5-2. Logo aos 3 minutos, o Fortaleza abriu o marcador com Galhardo, após o camisa 91 receber de Machuca e finalizar no canto esquerdo de Samudio. A equipe cearense detinha a posse e conseguia ocupar as entrelinhas para o recebimento dos passes. Além disso, o Leão do Pici estava armado para transitar em velocidade aproveitando os espaços cedidos pelo Trinidense. Ao longo do primeiro tempo, Machuca teve duas oportunidades, aos 18 e aos 19, o ponta-esquerda do Fortaleza parou em Samudio.

Dominado pelo Tricolor do Pici, o Trinidense buscava atacar o Fortaleza pelo lado direito, com Andrada sendo a válvula de escape. A equipe paraguaia também utilizava-se dos cruzamentos na tentativa de encontrar a referência do ataque, o Sinisterra. Os paraguaios tiveram duas oportunidades, mas pararam em João Ricardo. Primeiro, Riveros cobrou falta e o arqueiro defendeu. Depois, Sinisterra recebeu cruzamento na área e cabeceou para a defesa do arqueiro tricolor. Nos minutos finais do primeiro tempo, o Leão do Pici conseguiu acertar a trave com Pochettino e Thiago Galhardo. O Fortaleza iniciou a etapa decisiva pressionando o Trinidense. Com um minuto, Machuca recebeu na esquerda, saiu em diagonal com Samudio, mas arrematou para fora. Após essa chance, a equipe de Vojvoda perdeu o domínio do meio-campo e o ritmo ofensivo e viu o Trinidense crescer de produção e criar oportunidades para empatar a partida. Aos 13 minutos, Salcedo fintou a marcação e finalizou para a defesa de João Ricardo. No lance seguinte, Andrada arrematou de média-longa distância, mas mandou por cima da meta do Tricolor do Pici.