Fortaleza inicia preparação para estreia no Brasileirão 2024, diante do São Paulo

Elenco do Leão já se reapresentou no Pici nesta quinta-feira, 11, com foco no primeiro jogo da Série A de 2024

Após a vitória com goleada na Sul-Americana diante do Potosí, o Fortaleza vira a página e se foca no Brasileirão Série A de 2024. O Tricolor do Pici irá estrear na competição nacional neste sábado, 13, às 21 horas, quando enfrenta o São Paulo no Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP).

Focado em começar bem a Série A, o Leão não terá tempo de descanso após o duelo da Sul-Americana e já se reapresenta nesta quinta-feira, 11. A equipe comandada por Vojvoda irá embarcar para terras paulistas na sexta-feira, 12, no início da noite.

Para o embate, o Fortaleza deve ter dois desfalques. O atacante Calebe o volante Matheus Rossetto ficaram de fora da última partida por lesão. De acordo com boletim médico divulgado pelo clube, o camisa 10 possui um edema muscular na coxa esquerda, enquanto o volante possui a mesma lesão, mas numa região mais posterior da coxa esquerda.