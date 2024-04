Vojvoda fala sobre janela e evita comentar retorno de Kayzer: "Prefiro falar dos que estão aqui"

Técnico Vojvoda no jogo Fortaleza x Nacional Potosí, no Castelão, pela Copa Sul-Americana 2024 Crédito: Thiago Gadelha / AFP

De olho na janela de transferências, o técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, comentou sobre a postura do Tricolor em suas movimentações e evitou falar sobre um possível retorno do atacante Renato Kayzer. As declarações ocorreram após a goleada aplicada pela equipe cearense no Nacional Potosí-BOL, um sonoro 5 a 0 pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Na coletiva de imprensa concedida após o jogo, Vojvoda ressaltou que o clube segue de olho nas movimentações do mercado. Sobre o atacante Renato Kayzer, que teve o retorno cogitado pela diretoria conforme apurou o Esportes O POVO, Vojvoda preferiu não deixar pistas nem aprofundar comentários. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Estamos analisando de muito perto esta janela e eu sempre prefiro falar dos jogadores que estão no elenco neste momento. Sabemos que Kayzer tem um contrato com o Fortaleza, pertence ao Fortaleza, mas prefiro falar dos que, neste momento, estão conosco”, disse.