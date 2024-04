Segurança do Ceará registra BO contra Thiago Galhardo, do Fortaleza, por agressão

Um homem que prestou serviço ao Ceará como segurança durante a final do Campeonato Cearense de 2024, o qual o time se sagrou campeão no último sábado, 6, registrou um boletim de ocorrência contra o atacante do Fortaleza, Thiago Galhardo.

Ao final das disputas de pênalti, jogadores e integrantes das respectivas comissões técnicas protagonizaram uma grande briga, marcada por empurrões, socos e outros chutes. O momento foi parcialmente relatada pelo árbitro da partida, Anderson Daronco, na súmula do jogo, mas o chute dado por Galhardo no profissional não é citado .

Na denúncia para a Polícia, o segurança relatou que, "em determinado momento, foi agredido com um chute na costela direita pelo jogador Thiago Galhardo, na covardia" e que sente dores nas costas devido a lesão que sofreu.

Nas redes sociais, torcedores repercutiram as imagens do ferimento que ficou no abdômen do segurança, que após o boletim de ocorrência foi submetido a um exame de corpo de delito. Além do suporte médico, o Ceará também tem dado amparo psicológico e jurídico ao prestador de serviço.

Conforme apurado pelo setorista Horácio Neto, da rádio O POVO CBN, o Alvinegro de Porangabuçu irá fazer uma notícia de infração ao Tribunal de Justiça Desportiva pelo fato de o episódio não ter sido relatado em súmula.