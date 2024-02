Galhardo cita trauma psicológico após atentado e ficará uma semana fora para tratar saúde mental

Thiago Galhardo foi julgado pela expulsão na Copa do Nordeste Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Ainda na mensagem, o jogador relatou que não está conseguindo reunir condições emocionais necessárias para cumprir com os compromissos profissionais no momento. Destacou que se encontra de uma maneira interna na qual nunca se viu antes e disse estar sofrendo com crises de pânico. “Preciso de verdade dar prioridade à minha saúde mental para que esse problema não se agrave”, enfatizou. + Paz relata 1.200 lesões e choro de jogadores após atentado: "Vi a morte perto de mim"

Assim, conforme aconselhado por médicos, Thiago Galhardo ficará uma semana afastado dos deveres profissionais no Fortaleza para iniciar o tratamento. A expectativa é de que o atacante retorne na próxima segunda-feira, 4 de março. “Quero agradecer demais o carinho e humanidade dos líderes desse grande clube ao qual tenho orgulho de ser funcionário. Compreenderam a minha situação e mesmo antes do diagnóstico médico me deram um tempo para que eu iniciasse imediatamente meu tratamento”, pontuou. Fortaleza se pronuncia e deseja pronta recuperação para Galhardo “Após o atentado ocorrido em Recife na última semana, posteriormente a partida contra o Sport, pela Copa do Nordeste, Thiago Galhardo é liberado pelo Fortaleza Esporte Clube para cuidar da saúde mental.

O atleta vem sendo acompanhado pelo Departamento Médico do Clube e retorna às atividades após um período de sete dias de afastamento.



