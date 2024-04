Após disputa de pênaltis, jogadores de Ceará e Fortaleza se envolvem em confusão

Em emocionante decisão nos pênaltis, o Ceará levou a melhor na partida e se sagrou Campeão Cearense de 2024. O pós-jogo, entretanto, foi marcado por cenas lamentáveis de uma confusão generalizada dentro de campo. Após o pênalti perdido de Machuca, as delegações de ambos os clubes iniciaram uma confusão nos gramados.

O desentendimento em campo iniciou com funcionários do Fortaleza e logo foi endossado pela participação dos jogadores e outros funcionários de ambos os clubes. Nas imagens da confusão é possível ver o goleiro alvinegro Richard com ânimos exaltados chegando às vias de fato com jogadores do Fortaleza.

Entre outros jogadores, Saulo Mineiro e Pedro Augusto foram os mais exaltados. O camisa 73 do Ceará, aliás, precisou ser contido por membros da comissão alvinegra e jogadores do Fortaleza.