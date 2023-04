Fortaleza renova com Thiago Galhardo até 2025; jogador quer se aposentar no clube

Contrato do atacante iria até o fim de 2024, mas diretoria resolveu ampliar vínculo pelo desejo do atleta em encerrar a carreira no fim de 2025

O atacante Thiago Galhardo ampliou o vínculo que possui com o Fortaleza. Na noite desta quarta-feira, 12, o clube anunciou uma renovação de contrato com o camisa 91 até dezembro de 2025.

Galhardo seria atleta do Fortaleza até o fim de 2024, mas tinha a ideia de encerrar a carreira no fim de 2025, quando terá 36 anos. A diretoria do Tricolor levou em consideração os bons números e a boa relação do atleta internamente para estender o vínculo dele por mais uma temporada.

“É um atleta que chegou ano passado em um momento muito difícil do clube, acreditou na nossa proposta de virada, de fazer ali o que parecia impossível e ele foi um dos líderes daquela retomada do Fortaleza na Série A, que levou a gente até a Libertadores. Com gols, liderança e assistência, com um envolvimento muito grande com o clube, o Galhardo entendeu muito rápido o que é o Fortaleza, o que é a sua torcida, quais são as ambições do clube”, comentou o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, ao site oficial do clube.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em menos de um ano no Pici, Thiago Galhardo possui 45 jogos com a camisa tricolor, tem 18 gols marcados e quatro assistências.

Tags