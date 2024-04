Galhardo completa 100 jogos pelo Fortaleza e é decisivo em vitória na estreia da Sula

O camisa 91 marcou o gol que abriu o placar para o Fortaleza no Defensores del Chaco, no Paraguai

O atacante Thiago Galhardo viveu uma noite especial nesta quarta-feira, 3. O jogador, titular na estreia do Fortaleza na Copa Sul-Americana 2024, completou a marca de 100 jogos com a camisa tricolor. Além do feito simbólico, também foi decisivo no resultado final ao marcar um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre o Trinidense, no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

Galhardo precisou de apenas três minutos para balançar as redes do Trinidense e abrir o placar para o Fortaleza. O atacante, com o gol, voltou a marcar pelo clube após mais de um mês de jejum. A última vez havia acontecido no dia 14 de fevereiro, no duelo contra o River-PI, pela fase de grupos da Copa do Nordeste.

