Eliminados da Copa Feminina: veja seleções que estão fora do Mundial

Após jogo empatado sem gols contra a Jamaica nesta quarta-feira, 2, o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo feminina de 2023. É a 12ª seleção a deixar a competição. E primeira vez desde 1995 que o time sai do mundial ainda na fase de grupos. Veja mais abaixo quais outras seleções foram eliminadas.

Nos três jogos do Brasil durante o torneio, o time treinado por Pia Sundhage somou uma vitória, um empate e uma derrota. Neste último, a seleção jamaicana apresentou uma defesa sólida, enquanto as brasileiras pecaram nas finalizações. O segundo tempo terminou em 0 x 0.

A última vez que a seleção brasileira feminina ficou fora do mundial na fase de grupos foi há 28 anos. O Brasil participou de todas as edições e nas duas primeiras foi desclassificado ainda na primeira etapa.

Em 2023, o time integrou o grupo F e enfrentou cada um de seus colegas de grupo: França, Panamá e Jamaica. Apesar de não passar para a próxima fase, o Brasil executou uma campanha movimentada.

Seleções eliminadas da Copa feminina: Nova Zelândia e Filipinas

Integrantes do Grupo A, Nova Zelândia e Filipinas ficaram de fora da Copa Feminina no último domingo, 30. A equipe neozelandesa se tornou a primeira anfitriã, na história da competição, a ser eliminada na primeira fase. Já as filipinas foram estreantes no mundial e deixaram a competição cedo.

Seleções eliminadas da Copa feminina: Canadá e Irlanda

Primeiro, Canadá atropelou Irlanda em jogo na quarta-feira, 26. A seleção irlandesa também estreou na Copa feminina neste ano.

Nessa segunda, 21, no entanto, a seleção canadense, atual campeã olímpica, não teve tanta chance contra outra colega de Grupo B: a Austrália. As co-anfitriãs da competição marcaram quatro gols a zero e alcançaram as oitavas.

Seleções eliminadas da Copa feminina: Zâmbia e Costa Rica

Já sem chances de seguir na Copa, tanto Zâmbia quanto Costa Rica entraram em campo na segunda, 31, para cumprir tabela. Apesar disso, o jogo foi movimentado e a seleção africana conseguiu finalizar com três gols, contra um das costarriquenhas. Sem ter marcado gols nas duas partidas anteriores, ambas as seleções foram desclassificadas.

Seleções eliminadas da Copa feminina: China e Haiti

A China foi goleada por 6 a 1 pela Inglaterra nessa terça, 1, enquanto o Haiti também levou a pior, ficando por 2 a 0 contra a Dinamarca.

Seleções eliminadas da Copa feminina: Portugal e Vietnã

Ainda na terça, as portuguesas até conseguiram desestabilizar as estadunidenses, mas só mantiveram o placar em 0 x 0 e foram desclassificadas.

Já as vietnamitas, seleção lanterna do grupo D, perderam de 7 a 0 para as holandesas. A partida destacou a diferença entre as duas.

Apesar de derrotado nesta quarta, 2, pela França, o Panamá fez história em sua edição de estreia no mundial feminino, marcando seu primeiro gol no torneio logo no segundo minuto. Mas a alegria foi pouca e as panamenhas perderam 3 a 6 e finalizaram como lanternas do grupo F.

Já o Brasil chegou tenso ao jogo contra a Jamaica, também nesta quarta, dependendo da vitória para se classificar. Mesmo dominando a partida e fazendo várias finalizações, a equipe não conseguiu marcar um gol. Apesar da necessidade de mudar de postura, a técnica Pia Sundhage só promoveu mudanças aos 35 minutos da segunda etapa, que não surtiram efeito.