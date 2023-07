Nova Zelândia x Filipinas: resultado do jogo hoje, 25; quem ganhou

Editor adjunto do O POVO Online

Nova Zelândia e Filipinas jogaram hoje, terça, 25 de julho (25/07), pelo Grupo A da Copa do Mundo Feminina 2023. Confira resultado do jogo e quem ganhou

Nova Zelândia e Filipinas se enfrentaram hoje, terça-feira, 25 de julho (25/07), pela segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo Feminina 2023.

O jogo iniciou às 2h30min (horário de Brasília) do dia 25, e ocorreu no Wellington Regional Stadium, na Nova Zelândia.

Em resultado inesperado, a seleção filipina venceu a Nova Zelândia, uma das anfitriãs. O único gol da partida aconteceu ainda no primeiro tempo: aos 24 minutos, Sarina Bolden marcou de cabeça.

O restante da partida ocorreu com as filipinas segurando o resultado. Aos 23 minutos do segundo tempo, a neozelandesa Jacqui Hand chegou a marcar, mas o lance foi revisado pelo VAR, que acusou impedimento.

Contrariando expectativas, seleção filipina bateu a anfitriã Nova Zelândia, complicando o balanço do grupo A na primeira fase da Copa do Mundo de futebol feminino 2023 Crédito: Marty Melville / AFP

Além da zebra, a surpresa no resultado ocorre pelo jogo ter sido dominado pela Nova Zelândia. As Filipinas tiveram apenas 31% de posse de bola, efetuando quatro dos 19 chutes a gol da partida.



Com o fim deste jogo, a classificação do grupo A se mantém, devido ao maior saldo de gols da Nova Zelândia. A líder Suíça segue com dois positivos, enquanto Nova Zelândia está zerada e Filipinas tem saldo de -1.

Copa do Mundo Feminina: Nova Zelândia e Filipinas estão no Grupo A



Suíça (3 pontos)



Nova Zelândia (3 pontos)



Filipinas (3 pontos)



Noruega (0 ponto)



Copa do Mundo Feminina: Nova Zelândia e Filipinas estão na primeira fase

A primeira fase da Copa do Mundo divide as 32 seleções participantes em 8 grupos com 4 participantes em cada um, e irá ocorrer do dia 20 de julho ao dia 3 de agosto de 2023.

Copa do Mundo Feminina: conheça as seleções de Nova Zelândia e Filipinas

Abaixo, um breve resumo dos times. Ao todo, são 32 seleções.

Nova Zelândia

A seleção feminina da Nova Zelândia já disputou cinco vezes a Copa do Mundo, mas nunca passou da fase de grupos. Para essa edição, o time chega em clima de preocupação depois de ter perdido as três últimas partidas antes do torneio.

Filipinas

Essa é a primeira vez que a seleção filipina participa do torneio. A classificação veio após derrotarem Taiwan nos pênaltis e avançarem para as semifinais da Copa Asiática, no ano passado.



