Copa Feminina: os resultados surpreendentes da fase de grupos

Campeão olímpico e anfitriã do torneio eliminados na fase de grupos; fique por dentro do que aconteceu de mais marcante antes das oitavas de final

Chegou ao fim no domingo, 30, a fase de grupos da Copa do Mundo Feminina 2023, trazendo resultados surpreendentes para seleções que pensavam estar mais consistentes na competição.

Das 32 equipes participantes, 16 avançam às oitavas de finais. Ao todo, cinco seleções já garantiram vaga na próxima fase, enquanto sete já estão eliminados da disputa.

Para ficar por dentro do que aconteceu na segunda rodada entre os grupos da Copa Feminina, confira abaixo os resultados mais marcantes para as oitavas de finais.



Copa do Mundo Feminina 2023: Canadá, atual campeão olímpico, é eliminado

Na disputa da última rodada do grupo B da Copa do Mundo Feminina, o Canadá perdeu seu confronto para a Austrália por 4 a 0 e foi eliminado da competição. Apesar do título de atual campeão olímpico, a seleção norte-americana não conseguiu sustentar a estrutura de jogo concisa que apresentou em 2020.



Copa do Mundo Feminina 2023: Vitória da Colômbia contra a Alemanha



Colômbia superou a favorita Alemanha com uma vitória histórica e, de quebra, deu uma mãozinha às brasileiras, que escaparam de um confronto com a seleção alemã caso avancem para as oitavas de final.

Copa do Mundo Feminina 2023: Anfitriã, Nova Zelândia é eliminada



A Nova Zelândia deu adeus à Copa do Mundo no domingo, 30, e se tornou a 1ª seleção anfitriã a ser eliminada ainda na fase de grupos na história das Copas femininas.

A equipe da Oceania precisava ganhar da Suíça, mas só empatou por 0 a 0 e terminou no 3º lugar de sua chave, ficando sem vaga nas oitavas.



Copa do Mundo Feminina 2023: Japão goleia Espanha



A terceira vitória da seleção japonesa se deu em cima de um dos grupos favoritos ao título. Com 100% de aproveitamento na fase de grupos, o Japão goleou a Espanha por 4 a 0.

Com esse resultado, a seleção do Japão vai enfrentar nas oitavas de final a Noruega, no próximo sábado, em Wellington. No mesmo dia, a Espanha vai encarar a Suíça, em Auckland.

Copa do Mundo Feminina: horário e onde assistir aos próximos jogos

Confira lista de jogos abaixo:

Argentina x Suécia



Horário: 4 horas

Onde assistir: SporTV, Cazé TV (Youtube e Twitch) e FIFA+



África do Sul x Itália



Horário: 4 horas

Onde assistir: SporTV, Cazé TV (Youtube e Twitch) e FIFA+



Panamá x França



Horário: 7 horas

Onde assistir: SporTV, Cazé TV (Youtube e Twitch) e FIFA+



Jamaica x Brasil



Horário: 7 horas

Onde assistir: SporTV, Cazé TV (Youtube e Twitch) e FIFA+