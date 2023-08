Marta lamenta eliminação precoce do Brasil: "Nem nos meus piores pesadelos a Copa que eu sonhava"

Camisa 10 disputou na Austrália a sua última Copa do Mundo como jogadora. Brasil foi eliminado após empatar sem gols com a Jamaica

A eliminação do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo Feminina marca o fim do ciclo de Marta com a camisa da seleção brasileira, já que a camisa 10 anunciou que se aposentaria após o Mundial. Na saída de campo após o empate sem gols diante da Jamaica, a maior jogadora de todos os tempos lamentou o resultado, mas exaltou o legado futuro do futebol feminino.

"É difícil falar nesse momento. Nem nos meus piores pesadelos a Copa que eu sonhava. Mas é só o começo. O povo brasileiro pedia renovação e tá tendo renovação. A única velha aqui sou eu, a maioria são meninas de muitos talentos, é só o começo. Eu termino aqui, mas elas continuam", salientou ela, que ainda pediu apoio do povo brasileiro para a modalidade.

"Eu quero que os brasileiros continuem com o mesmo entusiasmos quando começou a copa. O futebol feminino vem crescendo. Continuem nos apoiando. A Marta acaba por aqui, não tem mais Copa para a Marta. Pra mim, é o fim da linha”.

Com a camisa da seleção brasileira, Marta disputou cinco Copas do Mundo, sendo a maior artilheira da competição com 17 gols marcados. Seis vezes eleita a melhor jogadora do mundo, a maior camisa 10 de todos os tempos foi a artilheira da edição de 2007, quando o Brasil foi derrotado na final pela Alemanha. É a maior goleadora da competição no mundo.

No cenário geral, Marta conseguiu conquistar para o Brasil as medalhas de ouro nos Jogos Pan-americanos Rio 2007, as Copas Américas de 2003, 2010 e 2018 e as medalhas de prata dos Jogos Olímpicos de 2004 e 2008. Isso além da prata em 2007.