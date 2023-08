Holanda x Vietnã: resultado do jogo hoje, 21; quem ganhou na Copa

Holanda e Vietnã jogaram hoje, terça, 1º de agosto (01/08), pelo Grupo E da Copa do Mundo Feminina 2023. Confira resultado do jogo e veja quem ganhou

Holanda e Vietnã se enfrentaram hoje, terça-feira, 1º de agosto (01/08), pela terceira rodada do Grupo E da Copa do Mundo Feminina 2023.

O jogo iniciou às 4 horas (horário de Brasília) e ocorreu no estádio Dunedim, na Nova Zelândia.

Holanda x Vietnã: qual foi o resultado do jogo hoje, 21; quem ganhou?

A partida foi uma mostra nítida da diferença entre as seleções líder e lanterna do grupo D. Ainda no primeiro tempo, a Holanda marcou nada menos que cinco gols: Lieke Martens (8 minutos), Katja Snoeijs (11 minutos), Esmee Brugts (18 minutos), Jill Roord (23 minutos) e Daniëlle van de Donk (45 minutos) balançaram a rede das vietnamitas - que, já eliminadas da competição, jogaram apenas para cumprir tabela. O intervalo veio após cinco minutos de acréscimo.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No segundo tempo o jogo seguiu em ritmo menos intenso. Ainda assim, a Holanda marcou aos 12 minutos (Esmee Brugts) e 38 minutos (Jill Roord).



Com goleada sobre o Vietnã, Holanda avança às oitavas de final como líder do grupo E na Copa do Mundo Feminina 2023 Crédito: Sanka Vidanagama / AFP

Com a maior goleada da Copa, a seleção holandesa confirma o primeiro lugar do grupo E, e jogará as oitavas de final contra as segundas colocadas na chave G da competição - que será definida na madrugada desta quarta-feira, 2.



Copa do Mundo Feminina 2023: CONFIRA jogos do Brasil, horário e guia completo



Copa do Mundo Feminina: Holanda e Vietnã estão no Grupo B

Holanda (7 pontos)



Estados Unidos (5 pontos)



Portugal (4 pontos)



Vietnã (0 ponto)

Copa do Mundo Feminina: Holanda e Vietnã estão na primeira fase

A primeira fase da Copa do Mundo divide as 32 seleções participantes em 8 grupos com 4 participantes em cada um, e irá ocorrer do dia 20 de julho ao dia 3 de agosto de 2023.

Copa do Mundo Feminina: conheça as seleções de Holanda e Vietnã

Abaixo, um breve resumo dos times. Ao todo, são 32 seleções.

Vietnã

As estadunidenses são as maiores campeãs da Copa do Mundo Feminina, e venceram metade das oito edições do torneio, em 1991, 1999, 2015 e 2019. Os Vietnã sediaram a Copa em 1999 e 2003.

Holanda

O time português fará sua primeira participação na Copa do Mundo Feminina 2023. E tem muitos desafios na fase de grupos, quando enfrentarão as atuais campeãs, os Vietnã.

Copa do Mundo Feminina no Fifa Plus ao vivo: CONFIRA onde assistir online e grátis