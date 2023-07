Pai de zagueira da Seleção vende carro para ver a filha jogar a Copa do Mundo

O socorrista Elymar Costa não tinha condições financeiras para bancar uma viagem internacional. Porém, isso não o impediu de acompanhar a filha, a zagueira Lauren, que está disputando sua primeira Copa do Mundo Feminina. Ele vendeu o único carro da família para custear a viagem até a Oceania.

“Comprei a passagem 15 minutos depois da convocação e paguei um preço absurdo”, conta ele em entrevista ao Zero Hora. Um amigo se sensibilizou e comprou o carro para ajudá-lo.

Lauren, de 20 anos, é a mais nova no grupo da técnica Pia Sundhage e já jogou na partida entre Brasil e Panamá. Até a última temporada, ela atuava no Madrid CFF, mas pediu transferência para o Kansas City, nos Estados Unidos.

Copa do Mundo: Pai da zagueira Lauren se deslocava 200 km para levar a filha aos treinos

Para incentivar o sonho da filha, Elymar a inscreveu em uma peneira do Centro Olímpico, quando Lauren tinha apenas 11 anos de idade. Após ela ser aprovada, o pai passou a percorrer, todos os dias, os 100 km entre a cidade de Votorantim e a capital São Paulo. O percurso durava uma hora para ir e uma para voltar.

Na época, Elymar Costa trabalhava como socorrista de uma concessionária de rodovias do interior de São Paulo. E aproveitava o tempo dos treinos de Lauren para descansar antes de fazer a jornada de volta para Votorantim.

Todo o esforço foi recompensado quando, depois de cinco anos treinando no Centro Olímpico, Lauren atraiu o interesse do São Paulo. Com o bom desempenho no Tricolor Paulista, ela foi chamada para o Madrid CFF, onde atuava até a última temporada.

Copa do Mundo: Pai da zagueira Lauren recebe ajuda para se hospedar na Austrália

O socorrista explica que a oportunidade de ver a filha jogar a Copa do Mundo Feminina de 2023 é uma chance “única”. E, para se manter em um país caro como a Austrália, foi preciso utilizar algumas estratégias.

Então, Elymar tem se hospedado em albergues e dividido quartos com turistas estrangeiros.

Mas, ele explica, sua situação tomou uma dimensão inesperada. “Comecei a receber convites de pessoas que conseguiram meu número e que me convidaram para me hospedar na casa delas. Falaram que seria um prazer, uma honra receber o pai da Lauren”, conta.

Copa do Mundo: Pai da zagueira Lauren se emociona ao vê-la entrar em campo

Lauren foi a surpresa na escalação do jogo contra o Panamá, devido a uma lesão sofrida por Kathellen. E o pai, Elymar Costa, se emocionou ao ver a filha em campo: “Na hora, vendo ela perfilada para a execução do hino, me emocionei. Lembrei de tudo que fizemos para que esse sonho fosse possível”.