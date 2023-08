Brasil empata sem gols com a Jamaica e está fora da Copa do Mundo Feminina

Após 28 anos, o Brasil voltou a ser eliminado na fase de grupos da Copa do Mundo Feminina. Na manhã desta quarta-feira, 2, a seleção brasileira empatou sem gols com a Jamaica e finalizou a primeira fase do certame na terceira colocação do grupo F, se desclassificando para as oitavas de final. Nos três jogos disputados, foram contabilizados uma vitória, um empate e uma derrota.

Diante da única defesa não vazada do grupo F, o Brasil se impôs sabendo que precisava de boas estratégias pra furar a última linha de marcação da retrancada Jamaica. A grande novidade na escalação visando desestabilizar defensivamente o time adversário foi Marta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com duas propostas de jogo bem definidas, a partida se desenhou em boa parte do primeiro tempo com domínio brasileiro. Pressionando o time jamaicano na grande área, o Brasil criou as principais chances de gol, muito embora as finalizações não fossem construídas com tanta facilidade. A primeira grande oportunidade de gol do Brasil só ocorreu aos 10 minutos, em uma chegada de Marta com sobra de bola para Debinha. A goleira Spencer ficou sem dificuldades com a bola, no entanto.

Sabendo da força que tinha no lado esquerdo do campo, o Brasil se utilizava de pressão nessa zona do campo para envolver a Jamaica. Lidando com uma defesa sólida, a equipe girava a bola tentando encontrar espaços após os 30 minutos, mas passou a ficar nervoso quando não encontrou.

Do outro lado do campo, a Jamaica conseguiu chegar no gol de Lelê em duas ocasiões nos 15 minutos finais do primeiro tempo. A goleira brasileira ficou com a bola sem dificuldades nas chances criadas, sem que finalizações perigosas fossem feitas.

No segundo tempo, sabendo que precisava da vitória, Pia Sundhage fez alterações ofensivas. A sueca tirou Ary Borges no meio de campo e colocou Bia Zaneratto no ataque. A mudança não inibiu a equipe africana, entretanto. Nos primeiros minutos de jogo, o grupo adversário até mesmo chegou no gol, mas ainda sem criar grandes finalizações.

O Brasil passou a se aproximar um pouco mais do gol de Spencer, mas pecava nas finalizações. Conforme o tempo passava, o time também demonstrava nervosismo diante da necessidade do triunfo, embora seguisse com o domínio da posse de bola. Apesar da necessidade de mudar de postura, a técnica Pia Sundhage só promoteu mudanças aos 35 minutos da segunda etapa, que não surtiram efeito.

Mais informações em breve...