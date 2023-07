Costa Rica x Zâmbia: resultado do jogo hoje, 31; veja quem ganhou

Costa Rica e Zâmbia jogaram hoje, segunda, 31 de julho (31/07), pelo Grupo C da Copa do Mundo Feminina 2023. Confira resultado do jogo e veja quem ganhou

Costa Rica e Zâmbia se enfrentaram hoje, segunda-feira, 31 de julho (31/07), pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo Feminina 2023.

O jogo iniciou 4 horas (horário de Brasília) e ocorreu no estádio Waikato, na Nova Zelândia.

Costa Rica x Zâmbia: qual foi o resultado do jogo hoje, 31; quem ganhou?

Já sem chances de seguir na competição, tanto Zâmbia quanto Costa Rica entraram em campo para cumprir tabela. Apesar disso, o jogo foi movimentado, com a seleção de Zâmbia abrindo o placar já aos dois minutos do primeiro tempo. Lushomo Mweemba aproveitou um escanteio para balançar a rede do time adversário no começo da partida.

Ainda nesta metade do jogo, a seleção do país africano ampliou a vantagem. Barbra Banda bateu pênalti aos 31 minutos, deixando o placar em 2 x 0.

As costarriquenhas voltaram para o segundo tempo com determinação, e reduziram a diferença com Mélissa Herrera marcando dois minutos após o recomeço da partida. Já quase no apito final, aos 48 minutos, Racheal Kundananji soma mais um gol para Zâmbia.

A segunda metade do jogo teve 12 minutos de acréscimo, com o placar encerrando em Zâmbia 3 x 1 Costa Rica. Sem ter marcado gols nas duas partidas anteriores, ambas as seleções encerram a participação na Copa do Mundo Feminina 2023 ainda na fase de grupos.

Copa do Mundo Feminina 2023: CONFIRA jogos do Brasil, horário e guia completo



Copa do Mundo Feminina: Costa Rica e Zâmbia estão no Grupo C



Japão (9 pontos)



Espanha (6 pontos)

Zâmbia (3 pontos)



Costa Rica (0 ponto)



Copa do Mundo Feminina: Costa Rica e Zâmbia estão na primeira fase

A primeira fase da Copa do Mundo divide as 32 seleções participantes em 8 grupos com 4 participantes em cada um, e irá ocorrer do dia 20 de julho ao dia 3 de agosto de 2023.

Copa do Mundo Feminina: conheça as seleções de Costa Rica e Zâmbia

Abaixo, um breve resumo dos times. Ao todo, são 32 seleções.

Zâmbia

As “rainhas do cobre” vivem uma rápida ascensão no futebol feminino africano e contam com uma das atacantes mais promissoras do futebol mundial, Barbra Banda.

Costa Rica

O time costarriquenho disputou seu segundo campeonato mundial. A vaga foi garantida com a quarta colocação no Campeonato Feminino da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf), disputado no México no ano passado.

Copa do Mundo Feminina no Fifa Plus ao vivo: CONFIRA onde assistir online e grátis