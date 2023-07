Chaveamento e classificação da Copa Feminina: quem passou e como será?

Confira as seleções já classificadas para as oitavas, a classificação da tabela e a programação do chaveamento do mata a mata da Copa do Mundo Feminina

A fase de grupos da Copa do Mundo Feminina de 2023 será encerrada no dia 3 de agosto, com duas partidas do Grupo H, mas algumas equipes já se classificaram para as oitavas de final. A nova etapa acontece a partir do dia 5 do mês.

O chaveamento funciona no formato das competições tradicionais, como o Mundial masculino. Para se classificar, as duas seleções devem atingir os maiores pontos em seu grupo, com critério de desempate para equipes que atingirem a mesma pontuação.

Entenda quais seleções já estão cotadas para participarem das oitavas de final na competição feminina.

Chaveamento da Copa do Mundo Feminina: os já classificados

No Grupo C, a Espanha e o Japão estão confirmadas nas oitavas de final, com 6 pontos cada. Agora, as duas equipes devem se enfrentar para decidir quem ficará com a primeira colocação da fase.

A Inglaterra, com seis pontos no Grupo D, precisa de um empate na última partida contra a China para garantir a primeira posição na vaga para as oitavas.

Chaveamento na Copa do Mundo Feminina para as oitavas

Veja as datas e os horários (de Brasília) para as oitavas de final da Copa do Mundo Feminina 2023.

05 de agosto

Jogo 1 - 1º Grupo A x 2º Grupo C, 2h, Eden Park

Jogo 2 - 1º Grupo C x 2º Grupo A, 5h, Estádio Regional de Wellington

Jogo 3 - 1º Grupo E x 2º Grupo G, 12:00, Estádio de Futebol de Sydney

06 de agosto

Jogo 4 - 1º Grupo G vs 2º Grupo E, 6h, Estádio Rectangular de Melbourne

07 de agosto

Jogo 5 - 1º Grupo B x 2º Grupo D, 7h30, Estádio Austrália

Jogo 6 - 1º Grupo D x 2º Grupo B, 4h30, Estádio de Brisbane

08 de agosto

Jogo 7 - 1º Grupo F vs 2º Grupo H, 20:30, Estádio de Hindmarsh

Jogo 8 - 1º Grupo H vs 2º Grupo F, 18:00, Estádio Rectangular de Melbourne

Tabela de classificação da Copa do Mundo Feminina

Confira a seguir as pontuações de cada seleção em seus grupos na Copa Feminina 2023.

Grupo A

Suíça - 4 pontos Nova Zelândia - 3 pontos Filipinas - 3 pontos Noruega - 1 ponto

Grupo B

Nigéria - 4 pontos Canadá - 4 pontos Austrália - 3 pontos Irlanda - 0 ponto

Grupo C

Espanha - 6 pontos (classificada) Japão - 6 pontos (classificada) Costa Rica - 0 ponto Zâmbia - 0 ponto

Grupo D

Inglaterra - 6 pontos Dinamarca - 3 pontos República Popular da China - 3 pontos Haiti - 0 ponto

Grupo E

Estados Unidos - 4 pontos Países Baixos - 4 pontos Portugal - 3 pontos Vietnã - 0 ponto

Grupo F

Brasil - 3 pontos França - 1 ponto Jamaica - 1 ponto Panamá - 0 ponto

Grupo G

Suécia - 3 pontos Itália - 3 pontos África do Sul - 1 ponto Argentina - 1 ponto

Grupo H

Alemanha - 3 pontos Colômbia - 3 pontos República da Coreia - 0 ponto Marrocos - 0 ponto

