História do futebol feminino: da prática proibida à Copa do Mundo

Conheça as origens do esporte feminino, as proibições sofridas, primeiras tentativas de Copa Feminina e a presença da seleção brasileira

O registro da primeira partida feminina, em 1895, não angariou comentários positivos da imprensa — ”não acho que as partidas de futebol feminino vão atrair multidões”, escreveu o Manchester Guardian na época. Cerca de 128 anos depois, a nona edição da Copa do Mundo começaria em 2023.

A associação do futebol à figura da mulher entrou na história a partir do jogo de estreia do British Ladies' Football Club (BLFC). No século XIX, o grupo se reuniu no Alexandra Park, em Crouch End, Londres, chamando a atenção da imprensa — era março de 1895.

No ponto de vista internacional, a primeira partida feminina aconteceu entre as equipes da Inglaterra e Escócia, registrada em 1881.

Por outro lado, a presença feminina no esporte pode ser apontada desde a Dinastia Han, no território atualmente conhecido como a China, Vietnã e Coreia do Norte. Em afrescos, mulheres eram encontradas jogando cuju (tsu-chu), prática que possuía semelhanças com o futebol.

Confira a seguir as principais curiosidades que constroem a história do futebol feminino e sua relação com as jogadoras.

Futebol feminino: chegada das proibições

No jogo de estreia do BLFC, em 1895, cerca de 10 mil pessoas decidiram se reunir para assistir aos times “Azul” e “Vermelho”. A multidão continuou a aumentar e, em 1920, uma equipe feminina (“Dick”) alcançou 53 mil torcedores no Goodison Park.

Um ano depois, em 1921, a presença de mulheres no futebol foi proibida na Inglaterra pela Associação de Futebol do país. O movimento também aconteceu em outros países, como a França (1941 até 1970) e o Brasil.

No Regime Vargas, um decreto-lei em 1941 barrou o direito das mulheres de praticar diversos esportes, entre eles o futebol, mantido durante a Ditadura Militar. A decisão foi revogada em 1979 — 40 anos haviam se passado.

Futebol feminino: origem da Copa do Mundo Feminina

Antes da estreia do Mundial pela Federação Internacional de Futebol (Fifa), a Federação de Futebol Feminino Europeu Independente (FIEFF) promoveu uma versão não oficial da Copa do Mundo. Os torneios aconteceram em 1970, com sete países participantes, e 1971, com seis representantes.

Pela Fifa, um Torneio Experimental foi realizado em 1988 na China, com a presença do Brasil. A equipe verde-amarela precisou adaptar as sobras das roupas masculinas em sua participação.

A primeira edição da Copa do Mundo aconteceu em 1991, também em território chinês, mantendo a companhia brasileira. O Brasil chegou ao pódio da competição duas vezes, em terceiro e segundo lugar (1999 e 2007).

A lista de equipes vencedoras do Mundial Feminino tem os Estados Unidos na posição tetracampeã, seguida pela Alemanha (duas vitórias).

