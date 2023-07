Noruega sai da lanterna, atropela Filipinas e avança em 2º do Grupo A

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

O grupo A da Copa do Mundo Feminina foi o primeiro a ser concluído, neste domingo (30). As classificadas às oitavas de final foram definidas apenas hoje, na terceira e última rodada. A surpresa maior foi a classificação da Noruega, que ainda não havia marcado nos jogos anteriores. As norueguesas entram em campo na lanterna do Grupo A, aplicaram 6 a 0 nas Filipinas, em Auckland (Nova Zelândia) e avançaram na segunda posição da chave, com quatro pontos. No saldo de gols (cinco contra zero), as norueguesas deixaram de fora as co-anfitriãs neozelandesas, que terminaram com a mesma pontuação ao empatarem sem gols com a Suíça, diante da torcida local no estádio de Dunedin.