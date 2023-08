Portugal x Estados Unidos: resultado do jogo hoje, 21; quem ganhou

Portugal e Estados Unidos jogaram hoje, terça, 1º de agosto (01/08), pelo Grupo E da Copa do Mundo Feminina 2023. Confira resultado do jogo e veja quem ganhou

Portugal e Estados Unidos se enfrentaram hoje, terça-feira, 1º de agosto (01/08), pela terceira rodada do Grupo E da Copa do Mundo Feminina 2023.

O jogo iniciou às 4 horas (horário de Brasília) e ocorreu no estádio Eden Park, na Nova Zelândia.

Portugal x Estados Unidos: qual foi o resultado do jogo hoje, 21; quem ganhou?

As estadunidenses, entre as favoritas para levar o troféu, tiveram mais dificuldades que o imaginado contra a seleção portuguesa. A equipe do país europeu conseguiu manter a partida equilibrada, garantindo inclusive mais de 50% da posse de bola.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Enquanto as portuguesas jogavam pela vitória, a seleção dos Estados Unidos precisava segurar um empate - com qualquer número de gols - para ir às oitavas de final. Caso contrário, seria a primeira vez em todas as edições da Copa do Mundo Feminina que a equipe não passaria da fase de grupos.



A tensão se refletiu em ambos os tempos. Com 12 faltas, a metade inicial da partida rendeu um cartão amarelo à estadunidense Rose Lavelle. Na segunda parte do jogo, mais 14 penalidades e cinco cartões.

O segundo tempo foi intenso também nas investidas. As portuguesas chegaram a apresentar forte perigo, com chute de Ana Capeta batendo na trave após a atacante se livrar da forte marcação estadunidense.



Portugal e Estados Unidos travaram disputa intensa por vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina 2023; na foto, chute da atacante portuguesa Ana Capeta, que atingiu a trave direita Crédito: Saeed Khan / AFP

As estadunidenses foram desestabilizadas pela seleção portuguesa, mas conseguiram segurar o placar em 0 x 0, além dos diversos chutes a gol. Foram treze disparos ao todo para as norte-americanas, com quatro deles chegando às mãos de Inês Pereira.

Com empate suado contra a seleção portuguesa, Estados Unidos vão às oitavas de final como segundas colocadas do grupo E na Copa do Mundo Feminina 2023 Crédito: Saeed Khan / AFP

Com o resultado, a seleção dos Estados Unidos segue para as oitavas de final. As norte-americanas enfrentam a Suécia na primeira etapa do mata-mata.

Copa do Mundo Feminina 2023: CONFIRA jogos do Brasil, horário e guia completo



Copa do Mundo Feminina: Portugal e Estados Unidos estão no Grupo B

Holanda (7 pontos)



Estados Unidos (5 pontos)



Portugal (4 pontos)



Vietnã (0 ponto)

Copa do Mundo Feminina: Portugal e Estados Unidos estão na primeira fase

A primeira fase da Copa do Mundo divide as 32 seleções participantes em 8 grupos com 4 participantes em cada um, e irá ocorrer do dia 20 de julho ao dia 3 de agosto de 2023.

Copa do Mundo Feminina: conheça as seleções de Portugal e Estados Unidos

Abaixo, um breve resumo dos times. Ao todo, são 32 seleções.

Estados Unidos

As estadunidenses são as maiores campeãs da Copa do Mundo Feminina, e venceram metade das oito edições do torneio, em 1991, 1999, 2015 e 2019. Os Estados Unidos sediaram a Copa em 1999 e 2003.

Portugal

O time português fará sua primeira participação na Copa do Mundo Feminina 2023. E tem muitos desafios na fase de grupos, quando enfrentarão as atuais campeãs, os Estados Unidos.

Copa do Mundo Feminina no Fifa Plus ao vivo: CONFIRA onde assistir online e grátis