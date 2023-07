Artilharia da Copa do Mundo Feminina: veja lista atualizada

Saiba quais jogadoras marcaram mais gols na Copa do Mundo Feminina e a seleção que elas representam, além de classificação atualizada segundo as partidas

As artilheiras no futebol são as responsáveis por marcar mais gols em um determinado torneio ou partida. Na Copa do Mundo Feminina de 2023 não seria diferente e algumas representantes das seleções já entraram para a lista do Mundial.

A brasileira Ary Borges lidera a lista com três gols, seguida por Alexandra Popp, da Alemanha, e a estadunidense Sophia Smith. Ambas, Popp e Smith, fazem parte das duas equipes favoritas para o primeiro lugar na Copa Feminina.

Veja a lista atualizada de artilheiras da nona edição do Mundial feminino, sediado na Nova Zelândia e na Austrália.

Artilharia da Copa do Mundo Feminina: lista atualizada de jogadoras

Confira quais jogadoras fazem parte da lista e quantos gols cada uma marcou durante as partidas.

Ary Borges (Brasil) - 3 gols

3 gols Alexandra Popp (Alemanha) - 2 gols

2 gols Sophia Smith (EUA) - 2 gols

2 gols Hinata Miyazawa (Japão) - 2 gols

2 gols Lindsey Horan (EUA) - 2 gols

2 gols Alba Redondo (Espanha) - 2 gols

2 gols Jennifer Hermoso (Espanha) - 2 gols

Artilharia da Copa do Mundo Feminina: conheça as maiores artilheiras do Mundial

Desde a sua estreia em 1991, veja quais jogadoras se destacaram nas edições anteriores da Copa do Mundo Feminina e são consideradas as maiores artilheiras do Mundial.

Marta (Brasil) - 17 gols

17 gols Birgit Prinz (Alemanha) - 14 gols

14 gols Abby Wambach (EUA) - 14 gols

14 gols Michelle Akers (EUA) - 14 gols

14 gols Sun Wen (China) - 11 gols

11 gols Cristiane Rozeira (Brasil) - 11 gols

11 gols Bettina Wiegmann (Alemanha) - 11 gols

11 gols Ann Kristin Aarones (Noruega) - 10 gols

Artilharia da Copa do Mundo Feminina: quem foi a artilheira da última Copa?

A última Copa do Mundo Feminina aconteceu em 2019 na França, com a vitória dos Estados Unidos. Na edição, o título de artilheira do Mundial foi dividido entre três jogadoras - Megan Rapinoe (EUA), Alex Morgan (EUA) e Ellen White (Inglaterra).

No total, as três atletas — duas norte-americanas — alcançaram seis gols.

